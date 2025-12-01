सोमवार, 1 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Temba Bavuma to return for the second ODI leaving management in splits
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (16:42 IST)

तेम्बा बावुमा दक्षिण अफ्रीकी टीम में खेलेंगे तो कौन छोड़ेगा अपनी जगह?

South Africa
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा एकदिवसीय टीम में वापस आएंगे तो कौन सा खिलाड़ी अपनी जगह कुर्बान करेगा यह देखना दिलचस्प बात होगी। दक्षिण अफ्रीका के स्थानापन्न कप्तान एडम मार्करम को ही शायद उनके लिए जगह खाली करनी पड़ जाए क्योंकि इसके अलावा सभी खिलाड़ियों का फॉर्म उनके पास है।

रायन रिकल्टन और क्विंटन डि कॉक में से कोई एक खिलाड़ी भी बलि का बकरा बन सकता है। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और विकेटकीपिंग कर सकते हैं। अगर रायपुर वनडे में टीम से  एडम मार्करम नहीं निकलते हैं तो इन दोनों में से किसी एक पर गाज गिर सकती है। लेकिन यह बहुत मुश्किल फैसला होने वाला है।

वहीं मध्यक्रम में टोनी डि जोर्जी और ब्रीट्जके अच्छी फॉर्म में है। जोर्जी शुरुआत के बावजूद बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन उन पर कोई निर्णय टीम प्रबंधन नहीं लेना चाहेगा।

टीम में निचले क्रम में 2 बदलाव होने की संभावना है। बार्टमैन की जगह द.अफ्रीकी टीम लूंगी एन्गिडी और स्पिनर सब्रेयन की जगह केशव महाराज वापसी कर सकते हैं।रायपुर एकदिवसीय मैच दक्षिण अफ्रीका के लिए करो या मरो की लड़ाई है। एक और हार सीरीज भारत के पक्ष में डाल देगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com