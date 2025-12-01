सोमवार, 1 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (12:27 IST)

कोहली का शतक देख हिटमैन का ‘भाई वाला जश्न’ देखने लायक! वायरल वीडियो ने हिला दिया इंटरनेट

Rohit Sharma Reaction on Virat Kohli Century : साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली पूरी तरह छा गए। 120 गेंदों में धमाकेदार 135 रन ठोककर उन्होंने अपना 52वां वनडे शतक पूरा किया और टीम इंडिया को 349 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। मैच के अंत में भारत ने 17 रन से जीत भी हासिल की और कोहली को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया।  वैसे तो मैच से कई wholesome मोमेंट्स निकल कर आएं,  लेकिन उनमें से एक जिसने फेंस का दिल छुआ वो था कोहली की सेंचुरी पर रोहित शर्मा का रिएक्शन। 
 
जैसे ही कोहली ने शतक पूरा किया, कैमरा ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित की ओर घूमा। रोहित झट से खड़े हो गए, जोरदार ताली बजाई और जोश में या गुस्से में कुछ बोलते भी नजर आए। चेहरे पर गुस्से जैसा तड़का, पर दिल में खुशी एकदम रियल, एकदम दिल से निकला हुआ रिएक्शन। जिसे फैंस अपने अंदाज में decode करते हुए दिखाई दिए। आप भी देखें कि फैंस ने किस तरह डिकोड किया रोहित शर्मा का यह रिएक्शन। 

— Vishal Verma (@VishalVerma_9) November 30, 2025 यशस्वी के जल्दी आउट होने के बाद रोहित और कोहली ने मिलकर 136 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की। रोहित ने शुरुआत संभाली, और उसके बाद विराट ने मैच को अपने हाथ में ले लिया। यह कोहली की इंटरनेशनल करियर की 83वीं सेंचुरी भी रही। इस शतक के साथ वे एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में और आगे बढ़ गए।
मैच के आख़िर में साउथ अफ्रीका की टीम 332 रन पर आउट हो गई और भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की।
लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी चर्चा सिर्फ एक बात की है विराट का दम और रोहित का दिल खोलकर किया गया जश्न। दोनों के बीच मैदान पर दिखा ये जुड़ाव एक बार फिर याद दिला गया कि ये जोड़ी साथ हो तो भारतीय क्रिकेट का माहौल ही कुछ और हो जाता है।
