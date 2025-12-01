कोहली का शतक देख हिटमैन का ‘भाई वाला जश्न’ देखने लायक! वायरल वीडियो ने हिला दिया इंटरनेट

Rohit Sharma Reaction on Virat Kohli Century : साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली पूरी तरह छा गए। 120 गेंदों में धमाकेदार 135 रन ठोककर उन्होंने अपना 52वां वनडे शतक पूरा किया और टीम इंडिया को 349 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। मैच के अंत में भारत ने 17 रन से जीत भी हासिल की और कोहली को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया। वैसे तो मैच से कई wholesome मोमेंट्स निकल कर आएं, लेकिन उनमें से एक जिसने फेंस का दिल छुआ वो था कोहली की सेंचुरी पर रोहित शर्मा का रिएक्शन।

जैसे ही कोहली ने शतक पूरा किया, कैमरा ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित की ओर घूमा। रोहित झट से खड़े हो गए, जोरदार ताली बजाई और जोश में या गुस्से में कुछ बोलते भी नजर आए। चेहरे पर गुस्से जैसा तड़का, पर दिल में खुशी एकदम रियल, एकदम दिल से निकला हुआ रिएक्शन। जिसे फैंस अपने अंदाज में decode करते हुए दिखाई दिए। आप भी देखें कि फैंस ने किस तरह डिकोड किया रोहित शर्मा का यह रिएक्शन।