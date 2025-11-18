मंगलवार, 18 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Australia to miss Pat Cummins & Josh Hazlewood in Ashes Opener
Written By WD Sports Desk
Last Updated : मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (13:52 IST)

एशेज के पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को कमिंस के अलावा हेजलवुड की भी कमी खलेगी

Australia
एशेज के पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को नियमित कप्तान पैट कमिंस के अलावा जोश हेजलवुड की भी कमी खलेगी। ऐसे में टीम की गेंदबाजी क्रम की जिम्मेदारी मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड पर होगी, टीम में ब्यू वेबस्टर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की हैसियत से खेलेंगे।ऑस्ट्रेलिया की एशेज तैयारियों को उस समय झटका लगा जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच शेफील्ड शील्ड मुकाबले के दौरान तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड और सीन एबॉट चोटिल हो गए थे।

हालाँकि हेजलवुड को पर्थ एशेज के पहले मैच के लिए टीम में शामिल होने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन एबॉट मध्यम-स्तर की हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर हो गए थे।लेकिन अब मीडिया सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जोश हेजलवुड को लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम जल्दबाजी करने से बच रही है क्योंकि यह 5 मैचों की लंबी सीरीज है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम तेज गेंदबाजो की कमी से जूझ रही है, नियमित कप्तान पैट कमिंस पहले ही इस मैच से बाहर हो चुके हैं और लांस मॉरिस, झाई रिचर्डसन और स्पेंसर जॉनसन जैसे अन्य तेज गेंदबाज भी उपलब्ध नहीं हैं।
अगर कोई और किसी अन्य गेंदबाज चोटिल होता है तो 14.69 की औसत से 13 शेफील्ड शील्ड विकेट लेकर प्रभावित करने वाले 31 वर्षीय ब्रेंडन डॉगेट को टीम में शामिल किया जा सकता है।

इस बीच, कमिंस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में रिहैबिलिटेशन जारी रख रहे हैं और चार दिसंबर से गाबा में शुरू होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट के लिए अपनी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। टीम प्रबंधन आने वाले दिनों में हेजलवुड के साथ एहतियाती कदम उठाएगा ताकि सीरीज के अन्य मैच के लिए उनकी फिटनेस सुनिश्चित हो सके।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com