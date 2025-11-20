पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराने का इंग्लैंड के पास बेहतरीन मौका

The Australian XI for the first Ashes Test in Perth pic.twitter.com/6lXwDZ7hBe — cricket.com.au (@cricketcomau) November 20, 2025

Your 12-player England Ashes squad for the first Test in Perth ????



Read more — England Cricket (@englandcricket) November 19, 2025

AUSvsENG ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने पर्थ में शुरु होने वाले ऑप्टस स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले एशेज टेस्ट के लिए अपनी टीमें घोषित कर दी है। पैट कमिंस की अनुपस्थिति में टीम की कमान स्टीव स्मिथ के हाथ में रहेगी।एशेज के पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को नियमित कप्तान पैट कमिंस के अलावा जोश हेजलवुड की भी कमी खलेगी। ऐसे में टीम की गेंदबाजी क्रम की जिम्मेदारी मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड पर होगी।ब्रेंडन डोगेट तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड के साथ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण कर सकते हैं जिससे ऑस्ट्रेलियाई पुरूष टेस्ट एकादश में पहली बार दो देशी खिलाड़ी होंगे।कैमरन ग्रीन हरफनमौला की तरह खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया सलामी बल्लेबाज जैक वेदराल्ड को भी 31 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने का मौका मिल सकता है। मार्नस लाबुशेन तीसरे और कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ चौथे नंबर पर उतरेंगे।इंग्लैंड टीम में जोफ्रा आर्चर तेज गेंदबाजी का दारोमदार संभालेंगे जिनका साथ देने के लिये मार्क वुड हैं। स्टोक्स खुद गेंदबाजी करेंगे और तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स तथा गुस एटकिंसन भी भारत के खिलाफ प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे।इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ जो रूट का एक भी शतक ऑस्ट्रेलिया में नहीं है बल्कि उनका औसत सिर्फ 36 का है और पर्थ में उनका औसत सिर्फ 14 का है।पहले टेस्ट में उनको ऑस्ट्रेलिया की कम खतरनाक गेंदबाजी क्रम के सामने खेलना है। यह उनके और अन्य इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए खुशखबरी से कम नहीं। पर्थ का फॉर्म वह आगे लेकर जा सकते हैं।एशेज 2017 से ऑस्ट्रेलिया के पास है और इंग्लैंड को उसे वापस पाने के लिए अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। इंग्लैंड ने 2011 से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। उसने आस्ट्रेलिया में आखिरी श्रृंखला भी 2011 में ही जीती थी।पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला शुक्रवार से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू होगी। दूसरा टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा में चार दिसंबर से शुरू होगा। यह दिन रात्रि टेस्ट मैच होगा। तीसरा टेस्ट एडिलेड ओवल में 17 से 21 दिसंबर तक खेला जाएगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड अपने पारंपरिक बॉक्सिंग डे टेस्ट की मेजबानी 26 दिसंबर से करेगा और पांचवां टेस्ट सिडनी में चार जनवरी से शुरू होगा।स्टीव स्मिथ (कप्तान), जैक वेदराल्ड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कारी, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डोगेट, स्कॉट बोलैंडबेन स्टोक्स (कप्तान), जाक क्राउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, जैमी स्मिथ, ब्राइडन कार्स, गुस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, शोएब बशीर।मैच भारतीय समयानुसारपर शुरु होगास्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या जियोहॉटस्टार पर