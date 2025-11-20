शुभमन गिल की जगह अब ऋषभ पंत को मिली टेस्ट टीम की कमान

कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गिल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जब भारत की पहली पारी में सिर्फ तीन बॉल खेलने के बाद रिटायर्ड हर्ट होने का फैसला किया गया था। तीसरे दिन की सुबह, बीसीसीआई ने कहा कि वह टेस्ट में आगे हिस्सा नहीं लेंगे। भारत 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 93 रन पर आउट हो गया और पिच पर बाउंस भी ठीक नहीं था, जिसके बाद भारत 30 रन से मैच हार गया। गिल अक्टूबर 2024 में गर्दन में ऐंठन के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाए थे।
Shubman Gill ruled out of the Guwahati Test.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 19, 2025
- Rishabh Pant set to captain. (Express Sports). pic.twitter.com/gqX2C6E19s