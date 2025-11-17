सोमवार, 17 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 17 नवंबर 2025 (17:33 IST)

ईडन गार्डन पर जीत से WTC अंक तालिका में भारत से ऊपर पहुंची दक्षिण अफ्रीका

कोलकाता के एतिहासिक मैदान ईडन गार्डन पर जीत के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंकतालिका में भारत से ऊपर दक्षिण अफ्रीका पहुंच गई है। 3 मैच में 1 हार और 2 जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका की जीत का प्रतिशत 66.66 हो चुका है। वहीं भारत का जीत प्रतिशत 8 मैचों में 4 जीत और 3 हार के बाद 54.17 हो गया है।

दक्षिण अफ्रीका पांचवे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है वहीं भारत तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर खिसक गई है।श्रीलंका 1 जीत और 1 ड्रॉ से तीसरे पर और अविजित ऑस्ट्रेलिया बिना कोई मैच हारे शीर्ष पर है।

गौरतलब है कि कप्तान टेम्बा बावुमा (नाबाद 55) की जुझारू पारी के बाद साइमन हार्मर (चार विकेट), मार्को यानसन और केशव महाराज ( दो-दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर विश्व चैंपियनशिप विजेता दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रनों से हरा दिया।
124 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत को तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने भोजनकाल से पहले यशस्वी जयसवाल और केएल राहुल को सस्ते में निपटा दिया। भोजनकाल तक भारत ने दो विकेट पर 10 रन बना लिये थे। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में मार्को यानसन ने यशस्वी जयसवाल (शून्य) को विकेटकीपर काइल वेरेन के हाथों कैच आउट कराकर दक्षिण अफ्रीका पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने तीसरे ओवर में केएल राहुल को भी उसी तरह आउट कराकर दिखाया कि बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पिच पर वह आसानी से भारत को जीतने नहीं देंगे।

भारत का तीसरा विकेट 15वें ओवर में ध्रुव जुरेल (13) के रूप में गिरा। उन्हें साइमन हार्मर ने आउट किया। इसके बाद तो दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण के आगे भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आये और तू चल मैं आया की तर्ज पर एक-एक कर पवेलियन लौटते चले गये। ऋषभ पंत (दो) और रवींद्र जडेजा (18) को हार्मर ने आउट किया। 31वें ओवर में एडन मारक्रम ने वॉशिंगटन सुंदर (31) को आउटकर भारत की मैच जीतने की उम्मीद को खत्म कर दिया। 35वें ओवर में केशव महाराज ने अक्षर पटेल (26) और मोहम्मद सिराज को आउटकर भारत की दूसरी पारी का 93 के स्कोर पर अंत कर दिया। केशव महाराज ने अपने ओवर में एक चौका और दो छक्के खाने के बाद अक्षर पटेल का शिकार किया।

इससे पहले मोहम्मद सिराज (दो रन देकर दो विकेट) और जसप्रीत बुमराह (एक विकेट) के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने सुबह के सत्र में भोजनकाल से पहले दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी को 153 रनों के स्कोर पर समेट दिया।
