शुक्रवार, 21 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Mitchell Starcs fiery spell leaves England wrapped up at one seventy two
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (14:58 IST)

7 विकेट लेकर मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड को 172 रनों पर समेटा

Australia
AUSvsENG बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के सात विकेट के धमाकेदार प्रदर्शन ने इंग्लैंड को पहले एशेज टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को चायकाल से पहले 172 रन पर समेट दिया।इंग्लैंड को पहले हैरी ब्रूक की वजह से कुछ स्थिरता मिलती दिख रही थी, जिन्होंने लंच के बाद बहादुरी से लड़ते हुए 58 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल था, लेकिन 29.5वें ओवर में ब्रेंडन डॉगेट का शिकार बने।

जेमी स्मिथ ने 22 गेंदों में 33 रन बनाए, लेकिन 32वें ओवर में कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट होने के साथ ही इंग्लैंड की पारी का अंत हो गया। मिचेल स्टार्क ने शानदार सात विकेट लिए, जिसमें बेन स्टोक्स (6), ब्रूक (52), जेमी स्मिथ (33) और मार्क वुड (0) के जरूरी विकेट लिए, जिससे इंग्लैंड 32.5 ओवर में 172 रन पर ढेर हो गया। ग्रीन ने ओली पोप (46) का अहम विकेट पगबाधा कर लिया।


इंग्लैंड का मिडिल और लोअर ऑर्डर, जिसमें ब्रायडन कार्स (6) और जोफ्रा आर्चर (0) शामिल थे, टिक नहीं पाए, मार्नस लाबुशेन और एलेक्स कैरी के शानदार कैच से ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बल्लेबाजों को समेटने में मदद की। इस गिरावट में एग्रेसिव ड्राइव और गलत टाइमिंग वाले शॉट्स का मिक्स था, जिसमें स्टार्क ने हर गलती का फायदा उठाया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com