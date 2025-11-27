गुरुवार, 27 नवंबर 2025
  Perth pitch rated highly satisfactory by ICC despite a two day result
गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (14:00 IST)

2 दिन में खत्म हुआ टेस्ट फिर भी ICC ने पर्थ की पिच को कहा ‘बहुत अच्छा’

Perth
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पर्थ में खेले गये पहले एशेज टेस्ट मैच जो कि दो दिन में सामप्त हो गया था कि पिच को ‘बहुत अच्छी’ श्रेणी का करार दिया है।मैच रेफरी रंजन मदुगले की ओर से पिच को लेकर दी गई आधिकारिक रिपोर्ट में इसे ‘बहुत अच्छा’ करार दिया गया है।

आईसीसी के चार-टियर पिच रेटिंग सिस्टम के अनुसार, ‘बहुत अच्छा’ का मतलब है ऐसी पिच जिसमें अच्छी पकड़, लिमिटेड सीम मूवमेंट, और मैच की शुरुआत में लगातार बाउंस हो, जिससे बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच बराबरी का मुकाबला हो सके।”

यह टेस्ट मैच 847 गेंदों के साथ यह ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे छोटा पूरा हुआ टेस्ट था और 1888 के बाद से फेंकी गई गेंदों के हिसाब से सबसे छोटा एशेज टेस्ट था।
पहली तीन पारियों में तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा, जिसमें मिचेल स्टार्क ने 58 रन देकर सात विकेट लिए, हालांकि पहले दिन चाय से पहले इंग्लैंड का स्कोर 160 रन पर पांच विकेट था। मेहमान टीम का अटैक फिर भी लगातार चलता रहा और आखिर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 123 रन पर नौ विकेट हो गया, जिसमें बेन स्टोक्स ने पांच विकेट लिए।पहले दिन 305 रन पर 19 विकेट गिरे, जबकि दूसरे दिन, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के 205 रन के लक्ष्य को केवल एक सत्र में हासिल कर लिया।
