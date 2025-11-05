एशेज के पहले टेस्ट में स्टीव स्मिथ करेंगे कप्तानी, लाबुशेन की वापसी

जेक वेदरल्ड को पर्थ में खेले जाने वाले पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है, जबकि मार्नस लाबुशेन को टेस्ट टीम में वापस बुलाया गया है। वेदरल्ड के अलावा, मेजबान टीम ने दो अन्य अनकैप्ड खिलाड़ियों – सीन एबॉट और ब्रेंडन डॉगेट – को भी टीम में शामिल किया है।31 वर्षीय वेदरल्ड को पिछले सीजन में शेफ़ील्ड शील्ड में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में शामिल किया गया है, जहां उन्होंने तस्मानिया के लिए 18 पारियों में 50.33 की औसत से 906 रन बनाए थे। सैम कोंस्टास के टीम से बाहर होने के बाद, वह उस्मान ख्वाजा के साथ पारी की शुरुआत करने की दौड़ में हैं।जैसा कि पहले बताया गया था, स्टीव स्मिथ पर्थ में टीम की कमान संभालेंगे क्योंकि पैट कमिंस इस साल जुलाई में कैरेबियाई दौरे पर पीठ में लगी चोट से समय पर उबर नहीं पाए थे।बाकी बल्लेबाजों में ट्रैविस हेड और ख्वाजा शामिल हैं, जबकि कैमरून ग्रीन और ब्यू वेबस्टर ऑलराउंडर हैं। एलेक्स कैरी और जोश इंगलिस विकेटकीपिंग के दो विकल्प हैं – इंगलिस टीम के एकमात्र सदस्य हैं जो भारत के खिलाफ टी20 सीरीज़ में शामिल हैं। नाथन लियोन एकमात्र स्पिनर हैं, जबकि बाकी गेंदबाजी आक्रमण भी लगभग वैसा ही है, जिसमें मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड शामिल हैं, और पैट कमिंस की जगह स्कॉट बोलैंड को टीम में शामिल किया गया है।चयनकर्ताओं के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा कि यह टीम उन्हें अच्छा संतुलन देती है, लेकिन जैसे-जैसे वे पहले टेस्ट के करीब पहुंचेंगे, वे प्लेइंग इलेवन बनाने पर विचार करेंगे। “यह टीम हमें अच्छा संतुलन प्रदान करती है और चुने गए 14 खिलाड़ी शेफ़ील्ड शील्ड के अगले दौर में खेलेंगे (इंगलिस को छोड़कर), इसलिए जैसे-जैसे हम पहले टेस्ट की शुरुआत के करीब पहुंचेंगे, हम जानकारी इकट्ठा करना जारी रखेंगे।”पहला टेस्ट 21 नवंबर से शुरू होगा।स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर