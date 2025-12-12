कैमरे में कैद खतरनाक नजारा, स्टंट के दौरान प्लेन में फंसा पैराशूट, हवा में लटकता रह गया स्काईडाइवर
स्काईडाइवर का पैराशूट विमान की पूंछ में फंस जाने के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक यह ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है। पैराशूट विमान की पूंछ में फंस जाने के बाद वह हजारों मीटर की ऊंचाई पर हवा में लटका रह गया।
खतरनाक वीडियो को X पर @CollinRugg नामक हैंडल से शेयर किया गया है। 15,000 फुट (4,600 मीटर) की ऊंचाई पर पैराशूटिस्टों द्वारा 16-तरफा गठन की योजना में पहले प्रतिभागी के विमान के निकास द्वार तक पहुंचने के कुछ ही सेकंड के भीतर अराजकता फैल गई।
ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी एक वीडियो में दिखाया गया है कि विमान के विंग फ्लैप में हैंडल फंस जाने के बाद प्रतिभागी का रिजर्व पैराशूट सक्रिय हो गया। जैसे ही नारंगी रंग का रिजर्व पैराशूट विमान के पिछले हिस्से में चारों ओर लिपटा, कूदने वाला व्यक्ति पीछे की ओर उछल गया उसके पैर विमान से टकरा गए।