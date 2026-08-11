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Last Modified: Tuesday, 11 August 2026 (16:25 IST)

Independence Day 2026: आजादी के लिए लड़े ये 10 महान क्रांतिकारी, इनके बलिदान से मिली स्वतंत्रता

Mangal Pandey, Rani Lakshmibai, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Chandrashekhar Azad
Updated: Tue, 11 Aug 2026 (16:31 IST)
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15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत की स्वतंत्रता किसी एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि यह मातृभूमि के प्रति अनगिनत वीरों के समर्पण, साहस और बलिदान का परिणाम थी। ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने और देश को आजादी की दहलीज तक पहुंचाने में गरमदल के इन 10 प्रमुख क्रांतिकारियों का योगदान अविस्मरणीय है।
 

1. भगत सिंह (Shaheed Bhagat Singh)

योगदान: भारत की आजादी के आंदोलन को वैचारिक और क्रांतिकारी दिशा देने वाले भगत सिंह ने युवाओं के भीतर देशभक्ति की प्रचंड लहर पैदा की।
प्रमुख घटना: सांडर्स वध और सेंट्रल असेंबली में बम धमाका करके अंग्रेजों के कानों तक भारतीय स्वतंत्रता की आवाज पहुंचाई।
प्रभाव: 23 वर्ष की आयु में हँसते-हँसते फाँसी के फंदे को चूमा। उनका नारा "इंकलाब जिंदाबाद" स्वतंत्रता संग्राम का मूलमंत्र बन गया।
 

2. नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Netaji Subhash Chandra Bose)

योगदान: अंग्रेजों को सैन्य स्तर पर चुनौती देने वाले और आजादी की लड़ाई को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले महानायक।
प्रमुख घटना: 'आजाद हिंद फौज' (INA) का पुनर्गठन करके "दिल्ली चलो" और "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" का आह्वान किया।
प्रभाव: उनकी संगठित सैन्य कार्रवाई ने ब्रिटिश सरकार को यह अहसास करा दिया कि अब भारतीय सेना पर उनका नियंत्रण समाप्त हो चुका है।
 

3. चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad)

योगदान: हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के मुख्य रणनीतिकार और क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक।
प्रमुख घटना: काकोरी ट्रेन एक्शन और सांडर्स वध की रणनीति में मुख्य भूमिका निभाई।
प्रभाव: "आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे" की प्रतिज्ञा निभाते हुए अल्फ्रेड पार्क (प्रयागराज) में अंतिम गोली स्वयं को मारकर आत्मबलिदान दिया।
 

4. मंगल पांडे (Mangal Pandey)

योगदान: 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत।
प्रमुख घटना: बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह की पहली गोली चलाई।
प्रभाव: उनके इस विद्रोह ने पूरे देश में 1857 की क्रांति की आग भड़का दी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव हिला दी।
 

5. रानी लक्ष्मीबाई (Rani Lakshmibai of Jhansi)

योगदान: मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए रणभूमि में प्राण न्योछावर करने वाली अमर वीरांगना।
प्रमुख घटना: अंग्रेजों की 'हड़प नीति' के खिलाफ "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी" का उद्घोष कर अपनी सेना के साथ विशाल ब्रिटिश सेना से लोहा लिया।
प्रभाव: उनका अदम्य साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी प्रेरणा बना।
 

6. राम प्रसाद बिस्मिल (Ram Prasad Bismil)

योगदान: महान क्रांतिकारी, कवि और 'मातृवेदी' व HSRA संस्थाओं के संस्थापक सदस्य।
प्रमुख घटना: क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन (1925) का कुशल नेतृत्व किया।
प्रभाव: उनकी कालजयी पंक्तियाँ "सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है" स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रगान बन गईं।
 

7. अशफाक उल्ला खां (Ashfaqulla Khan)

योगदान: सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक और मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले निर्भीक क्रांतिकारी।
प्रमुख घटना: काकोरी ट्रेन एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ प्रमुख भूमिका निभाई।
प्रभाव: हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूलकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि देश की आजादी का सपना हर धर्म के भारतीय का साझा सपना था।
 

8. बटुकेश्वर दत्त (Batukeshwar Dutt)

योगदान: भगत सिंह के करीबी सहयोगी और स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर सेनानी।
प्रमुख घटना: 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ दिल्ली सेंट्रल असेंबली में पर्चे और बम फेंके, ताकि बहरे अंग्रेजों को जगाया जा सके।
प्रभाव: उन्होंने भागने के बजाय स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी और जेल में बंद कैदियों के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक भूख हड़ताल की।
 

9. लाला लाजपत राय (Lala Lajpat Rai - 'पंजाब केसरी')

योगदान: 'लाल-बाल-पाल' की क्रांतिकारी तिकड़ी के प्रमुख नेता और गरम दल के स्तम्भ।
प्रमुख घटना: 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जहाँ पुलिस ने उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया।
प्रभाव: लाठियों के प्रहार से शहीद होने से पहले उनका कथन—"मेरे शरीर पर पड़ी एक-एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफ़न की कील साबित होगी"—सत्य सिद्ध हुआ।
 

10. उधम सिंह (Shaheed Udham Singh)

योगदान: जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार का बदला लेने वाले महान क्रांतिकारी देशभक्त।
प्रमुख घटना: जलियांवाला बाग में हुए निर्दोषों के कत्लेआम का बदला लेने के लिए 21 साल तक इंतजार किया और 1940 में लंदन जाकर माइकल ओ'डायर को गोली मारी।
प्रभाव: उन्होंने यह संदेश दिया कि भारत अपने शहीदों का अपमान कभी नहीं भूलता और अंग्रेजों के घर में घुसकर उनके अन्याय का जवाब दे सकता है।
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