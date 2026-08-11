कौन बनेगा राम मंदिर ट्रस्ट का CEO? 5200 आवेदनों में से 18 शॉर्टलिस्ट

Ram Mandir CEO Recruitment: ​श्रीराम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या की व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की भर्ती प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। देशभर से आए 5200 आवेदनों में से कड़ी छंटनी के बाद अंतिम चरण के साक्षात्कार के लिए 18 उम्मीदवारों को चुना गया है।

​PFC में दो दिवसीय इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया

​अंतिम इंटरव्यू : चयनित 18 उम्मीदवारों का अंतिम साक्षात्कार 11 और 12 अगस्त को राम मंदिर परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर (PFC) में आयोजित किया जा रहा है।

चयनित 18 उम्मीदवारों का अंतिम साक्षात्कार 11 और 12 अगस्त को राम मंदिर परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर (PFC) में आयोजित किया जा रहा है। ​तीन सदस्यीय चयन समिति : साक्षात्कार की कमान सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति संभाल रही है।

साक्षात्कार की कमान सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति संभाल रही है। ​प्रारंभिक समीक्षा : इससे पहले समिति ने समीक्षा के बाद प्रथम चरण में 54 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया था, जिसमें से 18 नाम अंतिम चरण के लिए चुने गए।

​2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक : तीन नामों के पैनल पर होगा फैसला

​नया CEO और पूर्णकालिक महासचिव मिलने के बाद होंगे बड़े बदलाव

​मंदिर में हाल ही में चढ़ावे की धनराशि में अनियमिताएं सामने आने और SIT-पुलिस जांच के बीच कर्मचारियों में हलचल है। माना जा रहा है कि नया CEO आने के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए कर्मचारियों के पुनर्गठन और नए स्टाफ की तैनाती की जाएगी।