80वां स्वतंत्रता दिवस 2026: जानिए इस बार की खास तैयारियां और पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण

भारत 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। इस वर्ष के आयोजन में कई नई और ऐतिहासिक पहल की जा रही हैं। खास बात यह कि 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी गाया जाएगा। इस गीत के लिखे जाने के 150 साल पूरे होने के अवसर पर पहली बार लालकिले के प्राचीर से यह राष्ट्रगीत गाया जाएगा।

1. 80वें स्वतंत्रता दिवस (2026) की मुख्य थीम और खास बातेंथीम:

इस वर्ष का मुख्य विषय "विकसित भारत@2047 के लिए युवा शक्ति" (Yuva Shakti for Viksit Bharat@2047) है। इसके साथ ही राष्ट्रगान के साथ-साथ 'वंदे मातरम' के सार को प्रदर्शित किया जा रहा है।

'वंदे मातरम' के 150 वर्ष:

राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लाल किले पर पहली बार पीएम मोदी के आगमन पर 'वंदे मातरम' का विशेष गायन होगा। NCC और 'माई भारत' के लगभग 2,500 कैडेट्स प्राचीर के सामने पुष्पों और मानव-श्रृंखला से 'वंदे मातरम' की आकृति बनाएंगे।

प्रधानमंत्री के लाल किले पर पहुंचने पर यह गाना गाया जाएगा, जिसके बाद वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और स्वतंत्रता दिवस पर अपना पारंपरिक भाषण देंगे। रक्षा मंत्रालय ने इस कदम को गाने की सदाबहार विरासत और भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान लोगों को प्रेरित करने में इसकी भूमिका के सम्मान के तौर पर बताया है।

भारतीय वायुसेना का रूसी हेलीकॉप्टर बरसाएगा फूल:

भारतीय वायु सेना का एक रूसी MI-17 हेलीकॉप्टर 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बैनर लेकर उड़ेगा और लाल किले पर मौजूद लोगों पर फूलों की पंखुड़ियों की बारिश करेगा।

हर घर तिरंगा अभियान 2026:

इस बार 'सूर्यापथ तिरंगा' और "तिरंगा सैल्यूट टू वंदे मातरम" के तहत देश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

स्वदेशी रक्षा उपकरण:

आत्मनिर्भर भारत की झलक के रूप में लाल किले पर प्रयुक्त होने वाली तोपों व गॉर्ड ऑफ ऑनर की सलामी सामग्री पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी है।

विशेष अतिथि:

इस बार लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय साइंस/मैथ्स ओलंपियाड 2026 के पदक विजेता छात्र, पीएम इंटर्नशिप योजना के युवा, स्टार्ट-अप उद्यमी और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता शामिल हैं।

2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन (भाषण) के मुख्य संभावित बिंदु

लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण में 'विकसित भारत 2047' के रोडमैप पर मुख्य ध्यान केंद्रित रहेगा:

युवा शक्ति और नवाचार (Youth & Innovation): देश के युवाओं की उपलब्धियों (तकनीक, खेल, स्टार्ट-अप्स) को रेखांकित करते हुए उन्हें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मुख्य वाहक बताना।

आत्मनिर्भरता और स्वदेशी तकनीक: सेमीकंडक्टर मिशन, 6G तकनीक, AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का ब्योरा।

हर घर तिरंगा व 'वंदे मातरम': राष्ट्रीय गीत के 150 वर्षों के इतिहास और देशवासियों में देशभक्ति के भाव को 'वंदे मातरम' के माध्यम से जागृत करना।

भाषा-बाधाओं का अंत (भाषिणी AI): डिजिटल इंडिया के 'भाषिणी' AI टूल की मदद से पीएम मोदी का यह भाषण वास्तविक समय (Real-Time) में 22 से अधिक भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा।