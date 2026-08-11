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  4. CM Dr. Mohan Yadav took stock of the heavy rain and flood situation in Madhya Pradesh.
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Tuesday, 11 August 2026 (15:27 IST)

मध्यप्रदेश में बाढ़ से घिरे 527 लोगों को रेस्क्यू, कंट्रोल रूम पहुंचकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने लिया हालात का जायजा

Heavy rain in Madhya Pradesh
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Tue, 11 Aug 2026 (15:32 IST)
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राजधानी भोपाल सहित मध्यप्रदेश के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और कई स्थानों पर लोगों के बाढ के पानी से घिरने की खबरों के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन के सिचुएशन रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को देखा और उससे प्रभावित लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने प्रभावितों से सीधा संवाद किया।

गौरतलब है कि अब पानी से घिरे 527 बाढ़ प्रभावितों का रेस्क्यू  किया गया है। राहत-बचाव का कार्य लगातार जारी है। जानकारी लेने के बाद सीएम डॉ. मोहन ने राहत -बचाव कार्य में जुटे मैदानी अमले को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां बारिश ज्यादा हुई है वहां आमजनों को राहत पहुंचाने का कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम ने अभी तक 527 लोगों की जान बचाई है। खंडवा में 7 कांवड़ियों का रेस्क्यू किया गया। बारिश में अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने से खतरे की स्थिति बनती है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि रेस्क्यू टीम दिन रात बचाव का काम करती है। मुख्यमंत्री ने  वीसी के माध्यम से बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। जिन लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया उनसे भी बात की। उन्होंने लोगों से अपील कि  है कि जिन लोगों के घर नदी-नालों के किनारे बने हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे विशेष सावधानी बरतें। यदि जरूरत पड़ती है तो पड़ोस के जिलों से भी मदद लें। हम प्रदेश स्तर पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर आम नागरिकों की सुविधा के लिए काम कर रही है।

 
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भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
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