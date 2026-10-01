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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (10:05 IST)

विश्व शाकाहारी दिवस आज : क्यों मनाया जाता है यह खास दिन? जानें इसका इतिहास और महत्व

Why is World Vegetarian Day celebrated, Learn about its history and significance
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (14:06 IST)
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World Vegetarian Day 2026 : हर साल 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस (World Vegetarian Day) मनाया जाता है। यह दिन पूरी दुनिया में शाकाहार (Vegetarianism) के प्रति लोगों को जागरूक करने, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभावों को रेखांकित करने और अहिंसात्मक जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस दिवस के साथ ही अंतरराष्ट्रीय शाकाहारी माह (1 अक्टूबर से 1 नवंबर) 'विश्व वीगन दिवस' की शुरुआत भी होती है। आइए जानते हैं विश्व शाकाहारी दिवस के इतिहास और महत्‍व के बारे में विस्‍तार से... 

विश्व शाकाहारी दिवस का इतिहास

विश्व शाकाहारी दिवस की शुरुआत वर्ष 1977 में नॉर्थ अमेरिकन वेजीटेरियन सोसाइटी (NAVS) द्वारा की गई थी। वर्ष 1978 में इंटरनेशनल वेजीटेरियन यूनियन (IVU) ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी और हर साल 1 अक्टूबर को इसे मनाने की घोषणा की।

विश्व शाकाहारी दिवस का मुख्य उद्देश्य

पौधे-आधारित (Plant-based) भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों, ऊर्जा और गंभीर बीमारियों से बचाव के फायदों के बारे में लोगों को बताना। शाकाहार को बढ़ावा देकर पशुपालन उद्योग के कारण होने वाले कार्बन उत्सर्जन, वनों की कटाई और जल संकट को कम करने में मदद करना। पशु-पक्षियों के प्रति क्रूरता को रोकना और एक संवेदनशील समाज का निर्माण करना।

शाकाहार अपनाने के प्रमुख लाभ

शाकाहारी भोजन में फाइबर, विटामिन्स और एंटी-ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हृदय रोग, उच्च रक्तचाप (BP), टाइप-2 मधुमेह और मोटापे जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करते हैं। फाइबर से भरपूर होने के कारण शाकाहारी भोजन पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है।

मांस या पशु-आधारित आहार के उत्पादन की तुलना में शाकाहारी भोजन के उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों (जैसे जल और भूमि) की खपत काफी कम होती है। गौरतलब है कि पूरे अक्टूबर महीने को 'शाकाहारी जागरूकता माह' (Vegetarian Awareness Month) के रूप में भी जाना जाता है।
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