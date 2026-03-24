मंगलवार, 24 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. गुजरात
  4. gujarat-petrol-diesel-new-rule-fuel-only-in-tanks
Written By
Last Modified: मंगलवार, 24 मार्च 2026 (18:23 IST)

गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ वाहनों की टंकी में ही भरा जाएगा ईंधन

Gujarat Petrol Diesel New Rule
gujarat petrol diesel news: राज्य में सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के जोर पकड़ने के बाद, गुजरात सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने 23 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नए नियम के अनुसार, अब से राज्य के किसी भी पेट्रोल पंप पर केवल वाहन की टंकी में ही पेट्रोल या डीजल भरा जा सकेगा। बैरल, डिब्बे (कैन) या बोतल जैसे किसी भी अन्य पात्र में ईंधन देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य 'पैनिक बाइंग' (घबराहट में खरीदारी) और अनावश्यक जमाखोरी को रोकना है।

अफवाहों से फैला डर और सरकार की स्पष्टता

पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईंधन संकट की झूठी खबरें तेजी से फैली थीं, जिसके कारण वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर उमड़ पड़े थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांधीनगर से तत्काल परिपत्र (सर्कुलर) जारी कर स्पष्ट किया गया है कि गुजरात में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सभी मुख्य डिपो और रिफाइनरियों द्वारा पेट्रोल पंपों पर नियमित रूप से आपूर्ति भेजी जा रही है, इसलिए नागरिकों को झूठी अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है।

जमाखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

सरकार ने इस मामले में जमाखोरों और कृत्रिम कमी पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। राज्य के नोडल अधिकारी द्वारा सभी कलेक्टरों, जिला आपूर्ति अधिकारियों और प्रमुख तेल कंपनियों को आदेश की प्रति भेज दी गई है। परिपत्र में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि कोई विक्रेता या पंप संचालक स्टॉक होने के बावजूद जानबूझकर कमी दिखाएगा, तो उसके खिलाफ 'आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955' के प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री द्वारा निरंतर निगरानी और समीक्षा

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल स्वयं राज्य में ईंधन और गैस की स्थिति की हर दो दिन में समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि किसी को भी लंबी कतारों में खड़े होने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक नागरिक को उनकी आवश्यकता के अनुसार ईंधन आसानी से मिलता रहे। उच्च अधिकारी और मंत्री लगातार तेल कंपनियों के संपर्क में हैं ताकि आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) में कोई बाधा न आए।

वैश्विक तनाव और ईरान पर ट्रम्प के दावे

एक तरफ जहां राज्य में अफवाहों का माहौल है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को अल्टीमेटम देने के बाद अब 'यू-टर्न' लेते हुए कहा है कि वे समझौता करना चाहते हैं। हालांकि, ईरान ने इसे तेल और गैस बाजार में लाभ उठाने के लिए ट्रम्प की ओर से फैलाई गई 'फेक न्यूज' करार दिया है। इस अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता का असर स्थानीय स्तर पर न पड़े, इसके लिए गुजरात सरकार पहले से ही एहतियाती कदम उठा रही है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
वैश्विक अनिश्चितता के दौर में यूपी बना सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश गंतव्य : योगी आदित्यनाथ

Ceasefire : क्या पाकिस्तान करवा रहा है ईरान और अमेरिका में सुलह, ये 3 मुस्लिम देश बने मध्यस्थ

Ceasefire : क्या पाकिस्तान करवा रहा है ईरान और अमेरिका में सुलह, ये 3 मुस्लिम देश बने मध्यस्थ9 अप्रैल को युद्ध खत्म करेगा अमेरिका

Plane Crash : कोलंबिया में उड़ान भरते ही सैन्य विमान हुआ क्रैश, 100 से अधिक लोग थे सवार, कई की मौत की आशंका

Plane Crash : कोलंबिया में उड़ान भरते ही सैन्य विमान हुआ क्रैश, 100 से अधिक लोग थे सवार, कई की मौत की आशंकाकोलंबिया में सोमवार को एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 100 से अधिक लोग सवार थे। इससे बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। जब देश की वायुसेना का हरक्यूलिस C-130 विमान प्यूर्टो लेगुइज़ामो से उड़ान भर रहा था। विमान में जवान सवार थे।

ईरान-अमेरिका युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के क्या मायने, कोविड से क्यों की तुलना

ईरान-अमेरिका युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के क्या मायने, कोविड से क्यों की तुलनाPM Modi Lok Sabha Speech: पश्चिमी एशिया में चल रहे ईरान और इजराइल, अमेरिका युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकसभा में दिए गए भाषण के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वह दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है।

Iran-US War: Donald Trump क्यों पीछे हटे, Insight Story, अब क्या है ईरान का अगला प्लान

Iran-US War: Donald Trump क्यों पीछे हटे, Insight Story, अब क्या है ईरान का अगला प्लानसोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए पिछले दो दिनों से सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऐसे किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि देश ने अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है।

ट्रंप ने 5 दिन के लिए टाला हमले का प्लान, तेल के दाम गिरे, ईरानी मीडिया ने कहा- जवाबी हमले से डरे

ट्रंप ने 5 दिन के लिए टाला हमले का प्लान, तेल के दाम गिरे, ईरानी मीडिया ने कहा- जवाबी हमले से डरेपश्चिम एशिया (West Asia) में जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 5 दिन के लिए पावर प्लांट पर हमले के प्लान को टाल दिया गया है। ट्रंप के इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट आ गई है।

और भी वीडियो देखें

स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश बना देश में अग्रणी, योगी सरकार ने तैयार किए 5.76 करोड़ से ज्‍यादा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड

स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश बना देश में अग्रणी, योगी सरकार ने तैयार किए 5.76 करोड़ से ज्‍यादा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डUttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। योगी सरकार ने इस दौरान न केवल आधारभूत ढांचे को मजबूत किया, बल्कि डिजिटल हेल्थ, आपात सेवाओं, मातृ-शिशु देखभाल समेत स्वास्थ्य सेवा के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज कई स्वास्थ्य मानकों पर देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है।

पेट्रोल की किल्लत की अफवाह के बीच अहमदाबाद में EV की बिक्री में उछाल, रोज 50 वाहनों की बुकिंग

पेट्रोल की किल्लत की अफवाह के बीच अहमदाबाद में EV की बिक्री में उछाल, रोज 50 वाहनों की बुकिंगAhmedabad EV Sales Surge: पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के कारण पैदा हुई अनिश्चितता के बीच अहमदाबाद के नागरिक अब दीर्घकालिक समाधान के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की ओर रुख कर रहे हैं। जिस तरह पहले गैस की कमी के समय लोगों ने इंडक्शन चूल्हों को अपनाया था, ठीक उसी तरह अब पेट्रोल पंपों पर घंटों कतारों में खड़े रहने के बजाय लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पसंद कर रहे हैं।

WMO की चेतावनी, तेज गति से गर्मा रही पृथ्वी, बिगड़ रहा जलवायु संतुलन

WMO की चेतावनी, तेज गति से गर्मा रही पृथ्वी, बिगड़ रहा जलवायु संतुलनपृथ्वी की जलवायु का लेखा-जोखा रखा जाना जब से शुरू हुआ है, उसके बाद से अब तक मौसमी संतुलन फ़िलहाल अपनी सबसे ख़राब स्थिति में पहुंच चुका है। ग्रीनहाउस गैस की सघनता की वजह से पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन हिल रहा है, वातावारण व महासागर गर्म हो रहे हैं और जमा हुआ जल पिघलता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WMO) ने वैश्विक जलवायु की स्थिति पर अपनी नई रिपोर्ट में यह चेतावनी जारी की है।

मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बातचीत, Strait of Hormuz में फंसे जहाजों का वीडियो देख दुनिया हैरान!

मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बातचीत, Strait of Hormuz में फंसे जहाजों का वीडियो देख दुनिया हैरान!प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान से युद्ध के बीच पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने मिडिल-ईस्ट के हालात और होर्मुज पर ट्रंप से महत्वपूर्ण बातचीत की है। इससे पूर्व पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात कर चुके हैं। वे सऊदी अरब से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन समेत मिडिल-ईस्ट के अन्य सभी नेताओं से बारी-बारी से बातचीत कर चुके हैं।

पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की जनता से अपील

पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की जनता से अपीलPetrol Diesel Crisis: गुजरात में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों से खास अपील की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और किसी को भी घबराकर पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगाने की जरूरत नहीं है।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com