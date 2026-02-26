गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. गुजरात
  4. Gujarat board exams begin, 15.27 lakh students appear for the exams
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (18:18 IST)

गुजरात बोर्ड परीक्षाएं शुरू, 15.27 लाख विद्यार्थी दे रहे हैं परीक्षा

Gujarat Board
Gujarat News: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSHSEB) की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं गुरुवार (26 फरवरी) से विधिवत शुरू हो गईं। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के मन से डर दूर करने के लिए उनका अनोखा स्वागत किया गया। कई स्थानों पर छात्रों को फूल देकर और मुंह मीठा कराकर परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। कक्षा 10वीं की शुरुआत प्रथम भाषा के पेपर के साथ हुई, जिसमें गुजराती का पेपर उम्मीद से काफी आसान रहने पर छात्रों के चेहरों पर खुशी देखी गई।

व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राज्यभर के कुल 1,701 परीक्षा केंद्रों पर 15.27 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षा को कदाचार मुक्त (Copy-Free) बनाने के लिए सभी इमारतों को CCTV कैमरों से लैस किया गया है। नकल रोकने के लिए छात्रों की सघन चेकिंग की गई, साथ ही 'पश्चाताप पेटी' की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि यदि कोई छात्र गलती से नकल पर्ची लाया हो, तो वह उसे वहां जमा करा सके। प्रशासनिक सुगमता के लिए SSC के लिए 87 और HSC के लिए 59 जोन बनाए गए हैं।

स्वास्थ्य और आपातकालीन स्थिति का प्रबंधन

परीक्षा के तनाव के बीच छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। वडोदरा में परीक्षा के डर के कारण एक छात्रा बेहोश हो गई थी और एक अन्य को दौरा आने की घटना हुई, जिन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए प्राथमिक उपचार दिया गया। इस वर्ष दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें 3 घंटे के पेपर में प्रति घंटे 20 मिनट के हिसाब से कुल 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है।

पुलिस बनी 'सारथी'

परीक्षा के पहले दिन कई जगहों पर भाग-दौड़ के दृश्य भी देखने को मिले। सूरत में एक छात्रा को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कोई वाहन नहीं मिल रहा था और वह फंस गई थी। ऐसे संकट के समय सूरत पुलिस उसकी मददगार बनी और अपनी गाड़ी में बैठाकर अंतिम समय पर उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। राज्य के अन्य केंद्रों पर भी देरी से पहुंचे विद्यार्थी दौड़ते हुए नजर आए।

स्ट्रीम के अनुसार बैठने की व्यवस्था का विवरण

इस वर्ष कक्षा 10वीं के लिए 1006 केंद्र आवंटित किए गए हैं, जबकि कक्षा 12वीं के लिए कुल 695 केंद्र हैं। कक्षा 12वीं में सामान्य प्रवाह (General Stream) के छात्रों के लिए 539 केंद्र और विज्ञान प्रवाह (Science Stream) के छात्रों के लिए 156 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां इस प्रकार की गई हैं कि छात्र बिना किसी डर के शांतिपूर्ण वातावरण में अपनी परीक्षा दे सकें।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंप

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंपसुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति के बाद NCERT कक्षा 8वीं की सोशल साइंस (CBSE) की पाठ्यपुस्तक से न्यायिक भ्रष्टाचार (Judicial Corruption) से जुड़े अंशों को हटा सकता है। सूत्रों के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने अपनी वेबसाइट से नई सोशल साइंस की किताब को पहले ही हटा लिया है।

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांच

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांचपीथमपुर थाना सेक्टर-1 इलाके में एक प्राइवेट एग्जाम सेंटर पर दसवीं की परीक्षा दे रही एक नाबालिग छात्रा ने टॉयलेट में एक नवजात को जन्म देने के मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। छात्रा अपना मैथ्स का एग्जाम देने पहुंची थी, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। वह टॉयलेट गई, काफी देर तक वापस न लौटने पर जब स्कूल स्टाफ ने जाकर देखा, तो वहां छात्रा ने बच्चे को जन्म दे दिया था।

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनी

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनीControversy escalates over Masaan Holi at Manikarnika Ghat : उत्‍तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर मनाई जाने वाली 'मसान की होली' विवादों के घेरे में आ गई है। खबरों के अनुसार, 'मसान की होली' को लेकर डोम राजा परिवार के वंशज विश्वनाथ चौधरी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि चिता की राख से होली खेलने की परंपरा शास्त्रसम्मत नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आयोजन नहीं रोका गया तो वे महाश्मशान में में दाह संस्कार रोकने को बाध्य होंगे।

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तां

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तांबीबीसी की डॉक्युमेंट्री ‘The Zero Line’ में रूसी सैनिकों ने युद्ध के मैदान की उस अमानवीयता का खुलासा किया है, जिसे सुनकर दुनिया दंग है। जानें क्या है 'मीट स्टॉर्म' और 'ज़ीरोइंग'।

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदातBride shot at wedding ceremony : बिहार के बक्सर में शादी समारोह के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार, स्‍टेज पर जयमाला की रस्म के दौरान एक सिरफिरे युवक ने दुल्हन को गोली मार दी। घटना के बाद शादी समारोह में अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। युवक दुल्‍हन का पुराना प्रेमी बताया जा रहा है, जो कि घटना के वक्‍त मुंह पर नकाब पहनकर आया था। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

CM योगी ने अत्याधुनिक हाइड्रोजन संयंत्र का किया दौरा, यामानाशी में स्वच्छ ऊर्जा मॉडल से हुए प्रभावित

CM योगी ने अत्याधुनिक हाइड्रोजन संयंत्र का किया दौरा, यामानाशी में स्वच्छ ऊर्जा मॉडल से हुए प्रभावितChief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जापान दौरे में गुरुवार को यामानाशी प्रांत स्थित अत्याधुनिक हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने वहां संचालित पावर-टू-गैस प्रणाली को करीब से देखा और विशेषज्ञों से इसकी कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। यह प्रणाली सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली को हाइड्रोजन में परिवर्तित करती है। इस हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन, ऊर्जा भंडारण और स्वच्छ परिवहन के लिए किया जाता है।

Telangana में सफाई कर्मचारी 2 लाख तक की सैलरी, युवाओं में नौकरी के लिए होड़

Telangana में सफाई कर्मचारी 2 लाख तक की सैलरी, युवाओं में नौकरी के लिए होड़तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर होने वाला खर्च सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। सफाई कर्मचारी करीब 2 लाख रुपए वेतन पा रहे हैं। पिछले एक दशक में लगभग चार गुना बढ़ गया है। बुधवार को ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य का मासिक वेतन और पेंशन बिल अब करीब 6,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

maglev train : हवाई जहाज से भी तेज, मैग्लेव ट्रेन की 5 बड़ी खूबियां जो इसे बनाती हैं भविष्य का ट्रांसपोर्ट, CM योगी भी हुए दंग

maglev train : हवाई जहाज से भी तेज, मैग्लेव ट्रेन की 5 बड़ी खूबियां जो इसे बनाती हैं भविष्य का ट्रांसपोर्ट, CM योगी भी हुए दंगमैग्लेव ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पटरी पर दौड़ती नहीं, बल्कि शक्तिशाली चुंबकों की मदद से ट्रैक से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती है। ट्रेन और ट्रैक के बीच सीधा संपर्क न होने के कारण घर्षण (Friction) लगभग शून्य हो जाता है।

भारत उत्तर कोरिया नहीं है, लोकतंत्र में विरोध अपराध नहीं, 'आत्मा' है, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा

भारत उत्तर कोरिया नहीं है, लोकतंत्र में विरोध अपराध नहीं, 'आत्मा' है, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेराकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर असहमति को ‘अपराध’ बना देने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह समझना चाहिए कि भारत उत्तर कोरिया नहीं है और जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे तो ‘लोकतंत्र मर जाता’ है।

CM योगी ने टोक्‍यो में Maglev Train में किया रोमांचकारी सफर, 600 KM प्रति घंटे से ज्‍यादा की है ट्रेन की रफ्तार

CM योगी ने टोक्‍यो में Maglev Train में किया रोमांचकारी सफर, 600 KM प्रति घंटे से ज्‍यादा की है ट्रेन की रफ्तारChief Minister Yogi Adityanath : अपनी जापान यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में कोमेकुरायामा हाइड्रोजन रिसर्च फैसिलिटी का दौरा किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी ने टोक्यो में 600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन में रोमांचक यात्रा की। मुख्यमंत्री योगी की 100 किलोमीटर की यह परीक्षण यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए नई तकनीक को समझना था।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्स

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्सiQOO ने 24 फरवरी, 2026 को भारत में प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए अपना नया स्मार्टफोन iQOO 15R लॉन्च कर दिया है। वीवो (Vivo) का यह सब-ब्रैंड नए iQOO 15R के साथ एक कॉम्पैक्ट हैंड-फील (पकड़ने में आसान) अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। इसकी बिक्री 3 मार्च से Amazon और रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com