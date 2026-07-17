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कच्छ सीमा पर BSF का बड़ा एक्शन, क्रीक इलाके से पाकिस्तानी नाव जब्त, सर्च ऑपरेशन शुरू
Pakistani Boat Seized Kutch: कच्छ के सीमावर्ती क्रीक इलाके से एक बार फिर लावारिस पाकिस्तानी नाव पकड़े जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नियमित गश्त कर रहे सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने इस संदिग्ध नाव को जब्त किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रविरोधी तत्वों की किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए बरती जा रही निरंतर सतर्कता और कड़ी निगरानी के कारण सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है।
गश्त के दौरान नजर में आई नाव
मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, BSF के जवान जब सीमावर्ती क्रीक क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें भारतीय जलक्षेत्र में एक पाकिस्तानी फिशिंग बोट लावारिस हालत में तैरती हुई दिखाई दी। जवानों ने बिना किसी देरी के तत्काल ऑपरेशन चलाकर नाव को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अन्य सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और संयुक्त जांच शुरू कर दी गई है।
नाव में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं, एजेंसियां अलर्ट
पाकिस्तानी नाव को कब्जे में लेने के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इसकी गहनता से जांच की गई। प्राथमिक सर्च ऑपरेशन के दौरान नाव से फिलहाल कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु अथवा हथियार बरामद नहीं हुआ है। इसके बावजूद, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां हर पहलू को गंभीरता से जांच रही हैं और यह नाव किस विशेष उद्देश्य से या किन परिस्थितियों में भारतीय जलसीमा की ओर आई थी, इसकी गहन जांच की जा रही है।
सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य
कच्छ का क्रीक और हरामीनाला क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल नजदीक होने के कारण रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इसीलिए BSF द्वारा यहां आधुनिक उपकरणों की मदद से चौबीसों घंटे सघन गश्त की जाती है। फिलहाल नाव से कोई संदिग्ध सामग्री न मिलने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है, लेकिन भविष्य में घुसपैठ की किसी भी आशंका या प्रयास को नाकाम करने के लिए पूरे क्रीक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक अभेद्य बना दिया गया है।
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