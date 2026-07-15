सम्बंधित जानकारी
- कौन हैं एमके दास? जिन्होंने PM मोदी के 'विकसित भारत 2047' विजन के लिए झोंक दी अपनी पूरी ताकत
- PM मोदी से मिलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, पत्र लिखकर आखिर क्यों मांगा समय?
- कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन, भारत ने रखा 1 दिन का राष्ट्रीय शोक, PM मोदी ने जताया दुख
- ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले PM मोदी को मिली धमकी, आरोपी के IP एड्रेस की हुई पहचान, जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां
- यूपी के 2.17 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आई 4352.40 करोड़ की 'सम्मान निधि'
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का 65वें वर्ष में मंगल प्रवेश, अदालज त्रिमंदिर में किए दर्शन, PM मोदी ने दी दीर्घायु की शुभकामनाएं
Chief Minister Bhupendra Patel : गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज अपने जीवन के 64 वर्ष पूरे कर 65वें वर्ष में कदम रख लिया है। राज्य के मुखिया के रूप में अपनी व्यस्त प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने अपने जन्मदिन की शुरुआत आध्यात्मिकता के साथ की। इस विशेष अवसर पर वे गांधीनगर के पास स्थित अदालज त्रिमंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर शीश झुकाया और आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊन्हें शुभकामनाएं दी।
गुजरात के विकास के लिए प्रार्थना और नेताओं की शुभकामनाएं
जन्मदिन के मौके पर त्रिमंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभु के चरणों में शीश नवाकर गुजरात की प्रगति, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने राज्य के विकास की गति को और तेज करने के संकल्प के साथ विशेष पूजा-अर्चना की। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश और राज्य के कई शीर्ष राजनीतिक नेताओं और गणमान्य हस्तियों ने उन्हें सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से बधाई संदेश भेजे हैं।
Best wishes to Gujarat Chief Minister Shri Bhupendrabhai Patel on his birthday. He is at the forefront of taking Gujarat to new heights of development and ensuring that the aspirations of the people are fulfilled. Praying for his long life and good health.@Bhupendrapbjp— Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीं दीर्घायु की शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए लिखा, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल को उनके जन्मदिन पर बहुत-बहुत बधाई। वे गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सबसे आगे रहकर नेतृत्व कर रहे हैं। मैं ईश्वर से उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं।
अनुशासन, सादगी और सौम्य व्यक्तित्व का संगम
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपनी लोकप्रियता के साथ-साथ बेहद अनुशासित और सादगीपसंद स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर होने के बावजूद बिना किसी तड़क-भड़क के, बेहद शांत तरीके से मंदिर जाकर जन्मदिन मनाना और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना, उनके सौम्य और सरल व्यक्तित्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। उनकी यही सादगी उन्हें आम जनता का पसंदीदा नेता बनाती है।
शुरुआती जीवन और इंजीनियरिंग से बिल्डर तक का सफर
भूपेंद्र पटेल का जन्म 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद के एक सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद से ही अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की और इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की। सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से कदम रखने से पहले, वे पेशे से एक सफल बिल्डर थे और निर्माण (Construction) व्यवसाय से जुड़े हुए थे।
कॉर्पोरेटर से सीधे गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री तक
उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत स्थानीय स्वशासन (नगर निकाय) से की थी, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं।
इसके बाद साल 2017 में वे भाजपा के टिकट पर घाटलोडिया सीट से रिकॉर्ड मतों से विधानसभा चुनाव जीते। साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद पार्टी ने उनकी सादगी और प्रशासनिक सूझबूझ पर भरोसा जताते हुए उन्हें गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान सौंपी थी।
PoK में विरोध प्रदर्शन पर MEA का बड़ा बयान, Hormuz और Pakistan को लेकर क्या है भारत का प्लान
7 Electric Scooters, कम हाइट वालों को ट्रैफिक में भी नहीं होगी परेशानी, देखें List
अगर आपकी हाइट कम है और इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो सीट हाइट (Seat Height) सबसे अहम चीजों में से एक होती है। कम सीट हाइट होने से स्कूटर रोकते समय दोनों पैर आसानी से जमीन पर टिक जाते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और शहर के ट्रैफिक में बार-बार रुकने और चलने के दौरान संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। जानिए 7 स्कूटर्स-
अब वैष्णो देवी चढ़ावे में घोटाला! 550 करोड़ की चांदी के गबन का आरोप
Fact Check : सेटेलाइट तकनीक से सड़क और हवा में चलने वाली बस? जानिए नितिन गडकरी के दावों का सच
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और देश के हाइवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने विज़नरी और चौंकाने वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में इंटरनेट पर 'सेटेलाइट तकनीक से सड़क बनाने' और 'हवा में चलने वाली बस (Flying Bus)' को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं।
WhatsApp यूजरनेम फीचर पर भारत में लगी रोक, सुरक्षा चिंताओं पर Meta ने क्या कहा
भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच Meta ने भारत में WhatsApp के बहुप्रतीक्षित 'Username' फीचर की लॉन्चिंग फिलहाल रोक दी है। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को आश्वासन दिया है कि जब तक सरकार के साथ सभी आवश्यक चर्चाएं पूरी नहीं हो जातीं, तब तक यह फीचर भारत में जारी नहीं किया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर में क्यों बढ़ रही हैं बादल फटने की घटनाएं? जुलाई में 15 बार फटे बादल, वैज्ञानिकों ने बताई चौंकाने वाली वजह
लंबे सूखे के बाद इंद्र देवता जम्मू कश्मीर पर कुछ मेहरबान तो हुए पर बादल फटने की लगातार हो रही घटनाएं अब डराने लगी हैं। यह डर इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस महीने अब तक कम से कम 15 बार बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिनकी वजह से कई जिलों में अचानक बाढ़, कीचड़ बहने और जमीन खिसकने (लैंडस्लाइड) की घटनाएं हुई हैं।
ट्रंप समेत 13 टॉप लीडर ईरान की लिस्ट में, जानिए कौन-कौन हैं वे नेता
रूसी तेल पर ट्रंप सरकार का बड़ा यू-टर्न! 500% की जगह 100% टैरिफ का प्रस्ताव, भारत समेत 5 देशों को मिल सकती है राहत
LIVE: परिसीमन बिल पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान
कौन हैं एमके दास? जिन्होंने PM मोदी के 'विकसित भारत 2047' विजन के लिए झोंक दी अपनी पूरी ताकत
Manoj Kumar Das (MK Das) : यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की परीक्षा पास करने वाला हर सिविल सर्वेंट ऊंचे पदों पर पहुंचकर देश सेवा करने का सपना देखता है। बिहार के दरभंगा के मूल निवासी और 1990 बैच के IAS अधिकारी मनोज कुमार दास (एमके दास) की कहानी भी कुछ ऐसी ही प्रेरणादायी है। दरभंगा में अपनी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने प्रतिष्ठित IIT खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की और इसके बाद वे भारतीय सिविल सेवा में शामिल हो गए।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।