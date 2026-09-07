Ganpati Maha Aagman: बप्पा के आगमन से लेकर विसर्जन तक बदल जाती है मुंबई की धड़कन जानिए क्या है गणपति आगमन की खासियत, कैसा दिखता है मायानगरी में बप्पा का रंग?

-अनुभूति निगम

मुंबई में गणपति आगमन का उत्साह

Mumbai ganpati aagman 2026: मुंबई में इन दिनों ऐसा प्रतीत होता है मानो शहर की रफ्तार को एक नई धुन मिल गई हो। सड़कों पर ढोल-ताशों की गूंज, लहराते भगवा और लाल झंडे, फूलों से सजे रथ, गणपति बप्पा की विशाल एवं आकर्षक प्रतिमाएं, नाचते-गाते युवा और चारों ओर गूंजता एक ही जयघोष- “गणपति बप्पा मोरया!”

गणेश चतुर्थी भले ही 14 सितंबर 2026 से शुरू हो रही हो, लेकिन मुंबई में बप्पा के आगमन की तैयारियां और 'आगमन सोहला' (आगमन उत्सव) इससे काफी पहले ही प्रारंभ हो जाता है। इस वर्ष भी अगस्त के अंतिम दिनों से ही शहर के अनेक प्रसिद्ध गणेश मंडलों ने अपने बप्पा का भव्य आगमन कराया है, जिसमें हजारों श्रद्धालु उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं।

क्या होता है 'गणपति आगमन'?

मुंबई में गणपति आगमन केवल किसी मूर्ति को मंडप तक लाने की साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह स्वयं में एक विशाल उत्सव बन चुका है। गणेशोत्सव प्रारंभ होने से पूर्व, जब गणेश प्रतिमा को मूर्तिकार की कार्यशाला से मंडल के पंडाल तक लाया जाता है, तो उस यात्रा को 'गणपति आगमन' या 'आगमन सोहला' कहते हैं।

बप्पा को सुसज्जित ट्रक, रथ, विशेष वाहन या भव्य मंच पर विराजमान करके मंडल के सदस्य और श्रद्धालु पंडाल तक लाते हैं। इस दौरान मार्ग में ढोल-ताशा पथक, लेजिम, पारंपरिक वाद्य-यंत्र, नृत्य और जयकारों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यानी गणेश चतुर्थी की आधिकारिक स्थापना से पहले ही मुंबई में गणेशोत्सव की गूंज सुनाई देने लगती है।

मुंबई की गलियों में आगमन का अद्भुत माहौल

मुंबई में गणपति आगमन का सबसे खास पहलू यहाँ का अनोखा वातावरण है:

सड़कों का बदला रूप: आम दिनों में ट्रैफिक और भागदौड़ से भरी रहने वाली सड़कों पर आगमन के समय केवल भक्ति और उल्लास का रंग दिखाई देता है।

पारंपरिक प्रस्तुतियां: ढोल-ताशा पथक की ताल पर लोग झूम उठते हैं और महिलाएं पारंपरिक परिधानों में नृत्य करती हैं।

वैश्विक पहचान: युवा बप्पा की प्रतिमा के आगे-पीछे जयकारे लगाते हैं और श्रद्धालु इन पलों को अपने कैमरों में कैद करते हैं। सोशल मीडिया के कारण मुंबई का यह आगमन उत्सव अब वैश्विक स्तर पर देखा और सराहा जाता है।

बप्पा की मूर्तियों में विविधता और कलात्मकता

मुंबई के गणेश मंडलों में स्थापित होने वाली प्रतिमाओं में विशेष विविधता देखने को मिलती है:

विभिन्न रूप व संदेश: कहीं बप्पा का पारंपरिक राजसी रूप दिखता है, तो कहीं प्रतिमा के माध्यम से सामाजिक संदेश दिए जाते हैं।

पर्यावरण-अनुकूल पहल: इस वर्ष बड़ी मूर्तियों के साथ-साथ कागज से निर्मित, कलात्मक संतुलन और पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly) सामग्री से बनी प्रतिमाओं पर विशेष जोर दिया गया है।

उत्सव का समापन और अनंत चतुर्दशी

गणपति का यह भव्य आगमन तो केवल एक शुरुआत है। इसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है और अगले 10 दिनों तक पूजा, आरती व दर्शन का दौर चलता है।

गणेश चतुर्थी: 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)