माता वेलंकन्नी पर्व, तमिलनाडु के ईसाइयों का त्योहार

तमिलनाडु के नागपट्टिनम ज़िले में स्थित वेलंकन्नी भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र ईसाई तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ स्थित बेसिलिका को "पूर्व का लूर्ड्स" भी कहा जाता है। माता वेलंकन्नी को 'आरोग्य की माता' के रूप में पूजा जाता है।

पर्व की तिथि और अवधि

यह वार्षिक पर्व हर साल 29 अगस्त से 8 सितंबर तक बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।

ध्वजारोहण (29 अगस्त): उत्सव की शुरुआत माता के पवित्र ध्वज (Flag Hosting) को फहराकर होती है।

मुख्य पर्व (8 सितंबर): 8 सितंबर को माता मैरी (माता मरियम) का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो इस पर्व का सबसे प्रमुख और अंतिम दिन होता है।

धार्मिक मान्यता और चमत्कार

16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान घटित तीन प्रमुख चमत्कारों के कारण इस स्थान की प्रसिद्धि फैली:

दूध बेचने वाले बालक को दर्शन: माता मरियम ने एक तमिल बालक को दर्शन दिए थे जो मटकी में दूध लेकर जा रहा था। माता के मांगने पर उसने थोड़ा दूध दिया, लेकिन जब वह ग्राहक के पास पहुँचा तो उसकी मटकी चमत्कारिक रूप से पूरी भरी हुई थी।

अपाहिज बालक को आरोग्य: एक दिव्यांग (लंगड़े) मट्ठा बेचने वाले बालक को माता ने दर्शन दिए और वह पूरी तरह स्वस्थ होकर चलने लगा।

पुर्तगाली नाविकों की रक्षा: समुद्र में भयानक तूफान में फंसे पुर्तगाली व्यापारियों के जहाज की रक्षा माता मरियम की कृपा से हुई थी। आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने यहाँ एक भव्य चर्च का निर्माण करवाया।

पर्व की मुख्य विशेषताएं और परंपराएं

विभिन्न भाषाओं में प्रार्थना: इस 10-दिवसीय उत्सव के दौरान तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं में विशेष 'मास' (Mass/प्रार्थना) आयोजित किए जाते हैं।

रथ यात्रा (Car Procession): उत्सव के दिनों में रोज शाम को माता मरियम की प्रतिमा को एक विशाल और भव्य सजाए गए रथ पर निकालकर शोभायात्रा निकाली जाती है।

भारतीय परंपराओं का संगम:

इस ईसाई पर्व में कई भारतीय और तमिल धार्मिक परंपराएं देखने को मिलती हैं—जैसे श्रद्धालुओं द्वारा सिर मुंडवाना (मुंडन), माता के दरबार तक घुटनों के बल चलकर जाना, और मोम से बने शरीर के अंगों के मॉडल अर्पित कर आरोग्यता की मन्नत मांगना।