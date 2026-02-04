बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. urmila matondkar birthday special actress famous song
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (10:49 IST)

बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर शुरू करने वालीं उर्मिला मातोंडकर का यह गाना आज भी है बच्चों के बीच लोकप्रिय

Urmila Matondkar
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर 52 साल की हो गई हैं। 4 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी उर्मिला ने अपने करियर की शुरूआत साल 1981 में रिलीज फिल्म 'कलयुग' से बतौर बाल कलाकार के रूप में की। इसके बाद उर्मिला को शेखर कपूर की फिल्म 'मासूम' में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में उनपर फिल्माया यह गीत 'लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा' बच्चों के बीच आज भी लोकप्रिय है। 
 
इस बीच उर्मिला मातोंडकर ने छोटे पर्दे के लिए कुछ सीरियलो में भी काम किया। साल 1989 में उर्मिला मातोंडकर को कमल हसन के साथ मलयालम फिल्म चाणक्य में काम करने का अवसर मिला। साल 1991 में रिलीज फिल्म नरसिम्हा के जरिए उर्मिला ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत की। यूं तो यह पूरी फिल्म सनी देओल और ओम पुरी के इर्द गिर्द घूमती थी लेकिन उर्मिला मातोंडकर ने अपने चुलबुले अंदाज से दर्शको का दिल जीत लिया।
 
साल 1995 में रिलीज फिल्म 'रंगीला' उर्मिला मातोंडकर के करियर के लिए महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। रामगोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर ने एक डांसर की भूमिका निभायी थी। इस फिल्म में उर्मिला मे अपोजिट आमिर खान थे। उर्मिला ने इस फिल्म में बोल्ड सीन कर दर्शको को रोमांचित कर दिया। फिल्म के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिये नामांकित की गईं।
 
फिल्म 'रंगीला' की सफलता के बाद उर्मिला मातोंडकर ने रामगोपाल वर्मा की कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में दौड़, सत्या, कौन, मस्त, भूत, प्यार तूने क्या किया, जंगल, एक हसीना थी, आदि शामिल है। इसके अलावा उर्मिला ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी और रामगोपाल वर्मा की आग में आइटम नंबर भी किया है।
 
साल 1997 में रिलीज फिल्म 'जुदाई' उर्मिला मातोंडकर के करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिल्म में उर्मिला का किरदार कुछ हद तक ग्रे शेड्स लिए हुए था। बावजूद इसके उन्होंने दर्शको का दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उर्मिला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित की गईं।
 
साल 1999 में रिलीज फिल्म कौन और 2001 में रिलीज फिल्म प्यार तूने क्या किया में उर्मिला मातोंडकर का किरदार पूरी तरह से नेगेटिव था। प्यार तूने क्या किया के लिये वह सर्वश्रेष्ठ खलनायक के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित की गईं। साल 2003 में रिलीज फिल्म ‘भूत’ में अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स पुरस्कार दिया गया।
 
साल 2008 में रिलीज फिल्म 'कर्ज' में उर्मिला मतोड़कर ने एक बार फिर से नेगेटिव किरदार निभाया। इस फिल्म में उनका किरदार 80 के दशक में बनी फिल्म 'कर्ज' में सिम्मी ग्रेवाल के निभाए किरदार से प्रेरित था। साल 2016 में उर्मिला ने कश्मीरी बिजनेसमैन और मॉडल मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली। हालांकि अब उनका तलाक हो चुका है। उर्मिला मतोड़कर ने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलगु और मलयालम फिल्मों में काम किया है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dhurandhar-2 में सलमान खान? 'बड़े साहब' के रोल में आएंगे नजर भाईजान, क्या है वायरल फोटो का सच

Dhurandhar-2 में सलमान खान? 'बड़े साहब' के रोल में आएंगे नजर भाईजान, क्या है वायरल फोटो का सचDhurandhar 2 : क्या सुपरस्टार सलमान खान 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का हिस्सा हैं? यह सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इंटरनेट पर दावों की एक नई लहर चल रही है कि 'भाईजान' इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल में 'बड़े साहब' के रूप में एक धमाकेदार कैमियो करते नजर आएंगे। इन चर्चाओं को लीक तस्वीरों ने तेज किया है। 'धुरंधर 2' के सेट से कथित तौर पर कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं।

गोलमाल 5 में विलेन बनेंगे अक्षय कुमार? अजय देवगन से टकराव की खबर ने मचाया हंगामा

गोलमाल 5 में विलेन बनेंगे अक्षय कुमार? अजय देवगन से टकराव की खबर ने मचाया हंगामागोलमाल 5 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार फिल्म में अजय देवगन के सामने मुख्य विलेन की भूमिका निभा सकते हैं। रोहित शेट्टी की इस हिट कॉमेडी फ्रेंचाइज़ी में नया ट्विस्ट और दमदार कास्ट दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रही है।

15 साल तक दर्द सहती रहीं सेलिना जेटली? ग्लैमर के पीछे छुपी शादी की खौफनाक सच्चाई

15 साल तक दर्द सहती रहीं सेलिना जेटली? ग्लैमर के पीछे छुपी शादी की खौफनाक सच्चाईसेलिना जेटली ने अपनी 15 साल की शादी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। घरेलू हिंसा, दर्द और चुप्पी के बीच उन्होंने रिश्ते को निभाया। तलाक, संपत्ति विवाद और बच्चों की कस्टडी को लेकर उनकी कानूनी लड़ाई अब सुर्खियों में है।

रणवीर सिंह ने धुरंधर द रिवेंज के टीज़र में मचाया तहलका, 72 सेकंड में उड़ाए होश

रणवीर सिंह ने धुरंधर द रिवेंज के टीज़र में मचाया तहलका, 72 सेकंड में उड़ाए होशधुरंधर की सफलता के बाद रिलीज हुआ धुरंधर द रिवेंज का 1 मिनट 12 सेकंड का टीज़र रणवीर सिंह के दमदार अवतार से भरपूर है। पुराने सीन और नए ट्विस्ट के साथ यह टीज़र फिल्म के लिए जबरदस्त माहौल बनाता है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी।

O’Romeo पर कानूनी घेरा, रिलीज से पहले बढ़ा विवाद, हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख पहुंची अदालत

O’Romeo पर कानूनी घेरा, रिलीज से पहले बढ़ा विवाद, हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख पहुंची अदालतफिल्म O’Romeo रिलीज से पहले कानूनी विवाद में फंस गई है। सनोबर शेख ने निर्माता साजिद नाडियाडवाला, निर्देशक विशाल भारद्वाज और लेखक हुसैन जैदी के खिलाफ केस दायर कर फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की है। मामला अब अदालत में लंबित है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com