मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (11:40 IST)

O’Romeo पर कानूनी घेरा, रिलीज से पहले बढ़ा विवाद, हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख पहुंची अदालत

फिल्म O’Romeo रिलीज से पहले ही गंभीर कानूनी विवाद में घिर गई है। हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने निर्माता साजिद नाडियाडवाला, निर्देशक विशाल भारद्वाज और लेखक हुसैन जैदी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सनोबर शेख का आरोप है कि फिल्म का कथित रूप से उनके पिता हुसैन उस्तरा से संबंध दिखाया जा रहा है, जबकि इसके लिए न तो परिवार से अनुमति ली गई और न ही कोई सहमति हासिल की गई। फिल्म के टीज़र के सामने आने के बाद यह मामला सामने आया, जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है।
 

13 फरवरी 2026 की रिलीज पर रोक की मांग

अपनी याचिका में सनोबर शेख ने अदालत से मांग की है कि O’Romeo को उसके मौजूदा नाम या किसी अन्य नाम से 13 फरवरी 2026 या उसके बाद किसी भी तारीख को रिलीज, टेलीकास्ट या प्रसारित करने का अधिकार निर्माताओं को न दिया जाए। उन्होंने कोर्ट से यह घोषित करने का अनुरोध किया है कि प्रतिवादियों को इस फिल्म से जुड़े किसी भी प्रकार के व्यावसायिक अधिकार इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। यह मांग सीधे तौर पर फिल्म की प्रस्तावित रिलीज पर सवाल खड़े करती है।
 

थिएटर, टीवी और OTT: हर प्लेटफॉर्म पर रोक की अपील

सनोबर शेख ने सिर्फ सिनेमाघरों तक ही नहीं, बल्कि टीवी चैनलों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी फिल्म के प्रदर्शन पर स्थायी रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने केस के निपटारे तक अस्थायी निषेधाज्ञा (टेम्परेरी इंजंक्शन) की भी अपील की है, ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था, चाहे वह निर्माता की ओर से काम कर रही हो, फिल्म को किसी भी माध्यम से रिलीज या प्रसारित न कर सके।
 

फिल्म की प्री-स्क्रीनिंग की भी मांग

याचिका में एक और अहम मांग उठाई गई है। सनोबर शेख ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि फिल्म की रिलीज से पहले उसकी प्री-स्क्रीनिंग कराई जाए और इसके लिए एक कोर्ट कमिश्नर या किसी अधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, जो फिल्म देखकर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपे। इसके साथ ही, उन्होंने अंतरिम राहत, मुकदमे का खर्च और अन्य जरूरी निर्देश देने की भी मांग की है।
 

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद

यह विवाद O’Romeo के टीज़र रिलीज के तुरंत बाद शुरू हुआ। सनोबर शेख ने आरोप लगाया कि फिल्म उनके पिता हुसैन उस्तरा के जीवन से प्रेरित है, लेकिन इसके लिए परिवार से कोई अनुमति नहीं ली गई। इसके बाद उनके वकील की ओर से साजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज को कानूनी नोटिस भी भेजा गया, जिससे मामला और गंभीर हो गया।
 

मेकर्स ने आरोपों को किया खारिज

फिल्म के निर्माताओं ने सनोबर शेख के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। मुंबई में O’Romeo के ट्रेलर लॉन्च के दौरान निर्देशक विशाल भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि यह फिल्म हुसैन उस्तरा के जीवन पर आधारित नहीं है। उनके अनुसार, फिल्म लेखक हुसैन जैदी की किताब Mafia Queens of Mumbai के एक अध्याय से प्रेरित है और इसके सभी जरूरी अधिकार विधिवत रूप से हासिल किए गए हैं।
 

अब कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

फिलहाल यह मामला अदालत में लंबित है और अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या O’Romeo अपनी तय तारीख पर रिलीज हो पाएगी या कानूनी अड़चनें इस फिल्म की राह रोक देंगी। बॉलीवुड और दर्शकों—दोनों की नजर अब कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हुई है।
