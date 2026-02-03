मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (12:55 IST)

रणवीर सिंह ने धुरंधर द रिवेंज के टीज़र में मचाया तहलका, 72 सेकंड में उड़ाए होश

धुरंधर की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब मेकर्स ने धुरंधर द रिवेंज का टीज़र रिलीज कर दिया है, और रिलीज होते ही इसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। करीब 1 मिनट 12 सेकंड के इस टीज़र में फिल्म की दुनिया की झलक मिलती है, जहां कुछ सीन पहले पार्ट की याद दिलाते हैं तो कई फ्रेश विजुअल्स कहानी को नए स्तर पर ले जाते नजर आते हैं। सबसे खास बात यह है कि रणवीर सिंह का एनर्जी से भरपूर अंदाज एक बार फिर स्क्रीन पर छा जाता है, जो दर्शकों को पहले ही पल से बांध लेता है।
 

रणवीर सिंह का बदला हुआ अंदाज, बढ़ा एक्शन का लेवल

टीज़र में रणवीर सिंह पहले से ज्यादा आक्रामक, इंटेंस और स्टाइलिश अवतार में दिखाई दे रहे हैं। उनके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और एक्शन सीक्वेंस यह संकेत देते हैं कि इस बार कहानी सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि और ज्यादा गहरी और खतरनाक होने वाली है। पुराने सीन का इस्तेमाल नॉस्टेल्जिया जगाता है, वहीं नए सीन यह साफ कर देते हैं कि धुरंधर 2 सिर्फ रिपीट नहीं, बल्कि अपग्रेडेड अनुभव देने वाली है।
 

पुराने सीन, नए मोड़ और कहानी की झलक

टीज़र में जानबूझकर कहानी का पूरा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर, कट्स और विजुअल्स से इतना साफ है कि इस बार दांव पहले से कहीं बड़े हैं। कुछ पुराने कैरेक्टर्स की झलक मिलती है, तो कुछ नए किरदार कहानी में ट्विस्ट लाने का संकेत देते हैं। यही सस्पेंस टीज़र को और ज्यादा प्रभावशाली बनाता है।
 

रिलीज डेट ने बढ़ाया इंतजार

टीज़र के आखिर में फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया गया है। धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। टीज़र देखने के बाद फैंस के बीच एक्साइटमेंट साफ झलक रही है और सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि रणवीर सिंह एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं।
