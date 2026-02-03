Dhurandhar-2 में सलमान खान? 'बड़े साहब' के रोल में आएंगे नजर भाईजान, क्या है वायरल फोटो का सच

Dhurandhar 2 : क्या सुपरस्टार सलमान खान 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का हिस्सा हैं? यह सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इंटरनेट पर दावों की एक नई लहर चल रही है कि 'भाईजान' इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल में 'बड़े साहब' के रूप में एक धमाकेदार कैमियो करते नजर आएंगे। इन चर्चाओं को लीक तस्वीरों ने तेज किया है। 'धुरंधर 2' के सेट से कथित तौर पर कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं।

खबर है कि फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद मेकर्स ने सीक्वल के स्तर को और बड़ा करने का फैसला किया है। दर्शकों को चौंकाने के लिए इस अहम रोल में बदलाव किया गया है। इसके बाद सलमान खान का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। अगर यह खबर सच साबित होती है, तो 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है।