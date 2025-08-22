सलमान खान ने शुरू की बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग, लद्दाख की पहाड़ियों से पहली झलक आई सामने
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प पर आधारित है। इस फिल्म में सलमान खान, कर्नल बी. संतोष बाबू की भूमिका निभाएंगे।
वहीं अब 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। खबरों के अनुसार सलमान खान ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। 'बैटल ऑफ गलवान' की पहली शूटिंग लद्दाख में शुरू हुई है। फिल्म के सेट से सलमान खान की तस्वीर भी सामने आई है।
फिल्म के निर्देशक अपूर्व लाखिया ने सोशल मीडिया पर शूटिंग की तस्वीर और वीडियो शेयर किए हैं। वीडियो में पूजा के बाद फिल्म की शूटिंग की शुरुआत होती दिख रही है। वीडियो में लेह के ऊंचे-ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं।
अपूर्व लाखिया ने एक पोस्ट में आईडी कार्ड की झलक दिखाई है, जिस पर 'बैटल ऑफ गलवान' का पोस्टर नजर आ रहा है। वीं एक वीडियो में वह होटल के कमरे से पहाड़ों की झलक दिखा रहे हैं।
ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी सोशल मीडिया पर 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में सलमा खान खड़े नजर आ रहे हैं। उनके चारों तरफ कैमरामैन दिख रहे हैं। हालांकि तस्वीर में उनका बैक पोर्शन दिख रहा है।
बता दें कि फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं। फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। इस फिल्म को खुद सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया देने वाले हैं।