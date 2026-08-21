सड़क किनारे सब्जी बेचते नजर आए साउथ एक्टर विमल, वजह जानकर करेंगे तारीफ

साउथ के मशहूर अभिनेता विमल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसी फिल्मी सेट पर नहीं, बल्कि सड़क के किनारे बैठकर आम लोगों की तरह सब्जियां बेचते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर हलचल मच गई और फैंस तरह-तरह के कयास लगाने लगे।

खबरों के अनुसार विमल हाल ही में तिरुचिरापल्ली जिले के मनप्पराई स्थित अपने होमटाउन में एक नई फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान जब वह स्थानीय बाजार से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अचानक अपनी गाड़ी रुकवाई। वह सीधे सड़क किनारे सब्जी बेच रहे स्थानीय किसानों और विक्रेताओं के पास जाकर बैठ गए।

वीडियो में विमल को तराजू में सब्जी तौलते, ग्राहकों से मोलभाव करते और मुस्कुराकर स्थानीय लोगों से बात करते देखा जा सकता है। शुरुआत में इस वीडियो को देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स भ्रमित हो गए। लोगों को लगा कि वित्तीय संकट या हालिया कानूनी पचड़ों के कारण एक्टर की हालत खराब हो गई है और उन्हें मजबूरी में यह काम करना पड़ रहा है। हालाँकि, सच इसके बिल्कुल उलट है।

विमल अपनी मर्जी से किसानों का हौसला बढ़ाने और उनकी मदद करने के लिए उनके साथ बैठे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने वहां मौजूद कई गरीब सब्जी विक्रेताओं को 500-500 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी। वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस एक्टर की सादगी और दरियादिली की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

4.5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में विवादों में हैं विमल

विमल का यह सादगी भरा अंदाज ऐसे समय में सामने आया है जब वह एक गंभीर कानूनी विवाद का सामना कर रहे हैं। चेन्नई की एक अदालत ने उन्हें 4.5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में एक साल की जेल की सजा सुनाई थी। यह पूरा विवाद उनकी खुद की निर्मित फिल्म 'मन्नार वगैयारा' से जुड़ा है। इस फिल्म के निर्माण के लिए विमल ने फाइनेंसर गोपी से भारी-भरकम कर्ज लिया था, जिसे चुकाने में असफल रहने पर मामला अदालत तक पहुंचा। हालांकि, वर्तमान में उच्च अदालत ने विमल की सजा पर अंतरिम रोक लगा रखी है और उन्हें अपील दायर करने का समय दिया है।

बिना गॉडफादर के बनाया फिल्मी करियर

साल 2001 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विमल ने तमिल इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। शुरुआती दौर में उन्हें कई फिल्मों में बिना किसी क्रेडिट के छोटे-मोटे रोल करने पड़े। साल 2009 में आई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म Pasanga से उन्हें पहचान मिली। साल 2013 उनके करियर के लिए सबसे सफल रहा, जब उन्होंने एक साथ पांच फिल्में कीं। इनमें सुपरहिट कॉमेडी-ड्रामा Kedi Billa Killadi Ranga शामिल थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था।