'तेरे नाम' से दिलों पर राज करने वाली भूमिका चावला की वो दास्तान, जब रातों-रात हाथ से निकलीं सुपरहिट फिल्में

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में अपनी सादगी से लाखों दिलों को जीतने वाली अभिनेत्री भूमिका चावला 21 अगस्त को अपना जन्मदिन मना रही हैं। साल 2003 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'तेरे नाम' में निर्जरा का मासूम किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली भूमिका ने इंडस्ट्री में एक लंबा और शानदार सफर तय किया है।

लेकिन इस चमक-धमक भरी दुनिया के पीछे कई ऐसे दर्दभरे किस्से भी छिपे हैं, जिन्होंने भूमिका चावला के करियर की दिशा ही बदल दी। दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में 21 अगस्त 1978 को जन्मीं भूमिका चावला का शुरुआती सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी विज्ञापनों और लोकप्रिय म्यूजिक वीडियोज से की थी। इसके बाद उन्हें टीवी शो 'हिप हिप हुर्रे' और 'स्टार बेस्ट सेलर्स: फुर्सत में' से पहचान मिली।

साउथ इंडस्ट्री में कदम रखते हुए भूमिका ने साल 2000 में तेलुगु फिल्म 'युवकुडु' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। साउथ में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने के बाद भूमिका को मिला बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्रेक—सलमान खान के साथ फिल्म 'तेरे नाम'। इस फिल्म ने भूमिका को रातों-रात स्टार बना दिया और उनके मासूम अंदाज को दर्शकों का बेपनाह प्यार मिला।

जब किस्मत ने दिया झटका: 'जब वी मेट' और 'मुन्ना भाई MBBS' से हुईं रिप्लेस

सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बावजूद, भूमिका चावला को बॉलीवुड में कड़े रिप्लेसमेंट कल्चर का सामना करना पड़ा। एक इंटरव्यू में भूमिका ने इस कड़वे सच का खुलासा किया था कि कैसे उन्हें कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों से साइन करने के बाद अचानक बाहर कर दिया गया।

'जब वी मेट' का अधूरा सफर

इम्तियाज अली की ऑल-टाइम हिट फिल्म 'जब वी मेट' में 'गीत' का आइकॉनिक रोल पहले भूमिका चावला को ही ऑफर हुआ था। उस समय फिल्म का नाम 'ट्रेन' तय किया गया था और इसमें भूमिका के अपोजिट बॉबी देओल को कास्ट किया गया था। लेकिन समय के साथ फिल्म का प्रोडक्शन, डायरेक्टर और पूरी कास्टिंग ही बदल गई। बाद में शाहिद कपूर और आयशा टाकिया का नाम आया और अंत में यह किरदार करीना कपूर खान की झोली में चला गया।

'मुन्ना भाई MBBS' से भी निकलीं बाहर

इतना ही नहीं, संजय दत्त की कल्ट क्लासिक फिल्म 'मुन्ना भाई MBBS' में भी लीड हीरोइन के रोल के लिए भूमिका चावला को ही साइन किया गया था। लेकिन बाद में बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें रिप्लेस करके ग्रेसी सिंह को कास्ट कर लिया गया।

फिल्म इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल जाने पर बात करते हुए भूमिका ने कहा था, मुझे बहुत सी फिल्मों के ऑफर्स मिले थे, लेकिन मैं हमेशा अपनी स्क्रिप्ट्स को लेकर सेलेक्टिव रही हूं। मुझे सिर्फ एक ही बार बहुत बुरा लगा था, जब 'जब वी मेट' साइन करने के बाद भी मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन मैंने इसे जिंदगी का हिस्सा माना और आगे बढ़ गई।

भूमिका चावला ने अपनी किस्मत और मेहनत के दम पर कभी हार नहीं मानी। उन्होंने 'रन', 'सिलसिले', और 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन किया। वर्ष 2023 में भूमिका एक बार फिर अपने डेब्यू को-स्टार सलमान खान के साथ फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में नजर आईं, जहां उनके काम को काफी सराहा गया।