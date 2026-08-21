संदीप रेड्डी वांगा के भाई ने बताई दीपिका पादुकोण के 'स्पिरिट' से बाहर होने की वजह, बोले- बजट से बाहर हो गई थीं शर्तें

बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली दीपिका पादुकोण पिछले कुछ समय से अपनी बड़ी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में हैं। संदीप रेड्डी वांगा की बहुचर्चित फिल्म ‘स्पिरिट’ से दीपिका पादुकोण के बाहर होने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था।

उस वक्त मीडिया गलियारों में अफवाहें थीं कि काम के तय घंटों की मांग और फीस को लेकर निर्माताओं और दीपिका के बीच बात नहीं बन पाई, जिसके बाद मेकर्स ने तृप्ति डिमरी को फिल्म में साइन कर लिया। लेकिन अब इस पूरे विवाद पर फिल्म के निर्माता और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय रेड्डी वांगा का चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है।

10% प्रॉफिट शेयर और बजट की गणित बनी वजह!

एनटीवी तेलुगु को दिए एक इंटरव्यू में प्रणय रेड्डी वांगा ने दीपिका के फिल्म से अलग होने के मुख्य कारणों पर खुलकर बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल शूटिंग की टाइमिंग ही वजह नहीं थी, बल्कि भारी-भरकम फीस और फिल्म के मुनाफे में हिस्सेदारी की मांग सबसे बड़ा कारण बनी।

प्रणय वांगा ने कहा, वजह वही है जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है—पहला रिम्यूनरेशन (फीस) और दूसरा टाइमिंग। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी थे। देखते ही देखते सब कुछ हमारी सीमा से बाहर चला गया। कलाकार अपनी तरफ से कोई भी मांग रख सकते हैं, और अगर हम सक्षम हैं तो हम दे भी सकते हैं। लेकिन हमारे लिए फिल्म का बजट भी सही बैठना चाहिए। जब हमें लगा कि यह हमारे बजट के हिसाब से सही नहीं है, तो हमने दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू कर दी।

प्रणय वांगा के मुताबिक, बातचीत के दौरान दीपिका की टीम ने अपनी तय फीस के साथ-साथ फिल्म के मुनाफे में 10 फीसदी हिस्सेदारी की मांग रख दी थी। इसके अलावा शूटिंग के घंटों और काम करने की शर्तों को लेकर भी दोनों के बीच काफी मतभेद निकलकर सामने आए।

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जैसे ही मेकर्स ने अन्य अभिनेत्रियों से संपर्क करना शुरू किया, शूटिंग और बातचीत से जुड़ी अंदरूनी जानकारियां मीडिया में लीक की जाने लगीं। चूंकि 'स्पिरिट' एक बहुत बड़े पैमाने पर बनने वाली फिल्म है, जिसमें प्रभास जैसे बड़े स्टार हैं और इसका शूटिंग शेड्यूल भी काफी लंबा है, इसलिए इन शर्तों को मान पाना मेकर्स के लिए व्यावहारिक नहीं था। आखिरकार संदीप वांगा ने दीपिका से अलग होकर नई हीरोइन तलाशने का कठिन फैसला‍ लिया।

'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से भी हुईं बाहर

यह झटका केवल फिल्म ‘स्पिरिट’ तक ही सीमित नहीं रहा। साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ उनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से भी दीपिका पादुकोण का पत्ता साफ हो गया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की थ।

वैजयंती मूवीज ने अपने बयान में लिखा था, हम आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करते हैं कि दीपिका पादुकोण अब #Kalki2898AD के आने वाले सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। काफी सोच-विचार के बाद हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। पहली फिल्म की लंबी यात्रा के बावजूद, हम इस साझेदारी को आगे बढ़ाने में असमर्थ रहे। 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्म के लिए जिस कमिटमेंट की जरूरत है, वह बेहद खास है। हम दीपिका को उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

क्या बड़े प्रोजेक्ट्स पर भारी पड़ रही हैं स्टार्स की शर्तें?

सुपरस्टार प्रभास की इन दो मेगा-बजट फिल्मों से दीपिका का बाहर होना भारतीय सिनेमा उद्योग के बदलते रुझानों की ओर इशारा करता है। आज के समय में साउथ के बड़े प्रॉडक्शन हाउस तय बजट और प्रोजेक्ट के प्रति शत-प्रतिशत कमिटमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं।

जहां एक तरफ दीपिका के फैंस इस बात से निराश हैं कि वे प्रभास के साथ उनकी जोड़ी को दोबारा बड़े पर्दे पर नहीं देख पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘स्पिरिट’ में अब तृप्ति डिमरी की एंट्री से नई उत्सुकता बन गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों फिल्मों में नए बदलावों के साथ मेकर्स दर्शकों के सामने क्या नया पेश करते हैं।