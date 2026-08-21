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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (13:05 IST)

Don 3 विवाद: रणवीर सिंह के बचाव में उतरे पिता जगजीत भवनानी, IMPPA को दिया जवाब

Ranveer Singh. Don 3 controversy
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (13:07 IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और मशहूर प्रोडक्शन हाउस 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' के बीच 'डॉन 3' को लेकर चल रहा विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार सुर्खियों में बने इस मामले में अब रणवीर सिंह के परिवार ने मोर्चा संभाल लिया है। रणवीर के पिता जगजीत सिंह भवनानी ने इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर बेटे का पक्ष रखा और कानूनी दस्तावेज सौंपे हैं।
 
यह कदम एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा रणवीर सिंह पर ठोके गए 45 करोड़ रुपये के हर्जाने के जवाब में उठाया गया है। खबरों के अनुसार रणवीर सिंह के पिता जगजीत सिंह भवनानी ने हाल ही में मुंबई स्थित IMPPA कार्यालय का दौरा किया। यहां उन्होंने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और रणवीर के बचाव में कई दस्तावेज व सामग्री जमा की।
IMPPA के अध्यक्ष अभय सिन्हा ने पुष्टि की है कि रणवीर सिंह की लीगल टीम और उनके परिवार की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। एसोसिएशन की कानूनी टीम अब एक्सेल एंटरटेनमेंट और रणवीर सिंह—दोनों पक्षों द्वारा जमा कराए गए कागजातों की समीक्षा कर रही है। समीक्षा के बाद ही यह तय होगा कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी या इसे आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है।
 

आखिर कहां से शुरू हुआ विवाद? 

इस विवाद की शुरुआत पिछले साल अगस्त में हुई थी, जब फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने 'डॉन 3' में शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह को नए 'डॉन' के रूप में पेश किया था। प्रोमो जारी होने के बाद से ही फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
 
हालांकि, फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने अचानक निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी को जानकारी दी कि वे अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहना चाहते। रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर ने यह फैसला शूटिंग का पहला विदेशी शेड्यूल शुरू होने से महज कुछ हफ्ते पहले लिया।
 
अचानक शूटिंग रुकने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए नुकसान के चलते एक्सेल एंटरटेनमेंट ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज का रुख किया। मेकर्स ने फरहान अख्तर द्वारा साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशनल मटीरियल और रणवीर के वो मैसेज जमा किए, जिनमें वे प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता जता रहे थे। इसी आधार पर निर्माताओं ने रणवीर से 45 करोड़ के नुकसान की भरपाई की मांग की है।
 

FWICE का असहयोग निर्देश और रणवीर का रुख

मई महीने में इस विवाद ने तब उग्र रूप ले लिया जब FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ 'असहयोग निर्देश' जारी कर दिया। हालांकि, फिल्म इंडस्ट्री के अन्य संगठनों जैसे IMPPA, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और CINTAA के बीच हुए विचार-विमर्श के बाद आठ दिनों के भीतर यह बैन हटा लिया गया था।
 

विवाद के बीच नई फिल्म 'प्रलय' में बिजी हुए रणवीर

एक तरफ जहां कानूनी पचड़े सुलझाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। रणवीर ने अपनी अगली एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग शुरू कर दी है। जय मेहता के निर्देशन में बन रही इस ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म में उनके साथ दक्षिण भारतीय अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन मुख्य भूमिका में हैं।
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