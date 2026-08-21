  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. shweta tiwari cockroach online food delivery video food safety hygiene complaint tukaram mundhe
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (15:08 IST)

कोल्ड ड्रिंक की डिलीवरी के साथ घर में आया कॉकरोच! श्वेता तिवारी ने FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे से की शिकायत

Shweta Tiwari
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (15:10 IST)
google-news
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई सीरियल या नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी की लापरवाही है। 'कसौटी जिंदगी की' फेम एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फूड सेफ्टी और हाइजीन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 
 
श्वेता तिवारी का दावा है कि ऑनलाइन मंगवाई गई कोल्ड ड्रिंक की डिलीवरी के साथ उनके घर में एक कॉकरोच भी आ गया, जो अब उनके पूरे घर में घूम रहा है। इस घटना के बाद श्वेता तिवारी ने बिना देर किए महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) कमिश्नर और सख्त आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे को टैग करते हुए इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।
 
श्वेता तिवारी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक छोटा कॉकरोच फर्श पर तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में श्वेता डिलीवरी में आई कोल्ड ड्रिंक की बोतलें दिखाती हैं और तंज कसते हुए कहती हैं, और इसके साथ एक कॉकरोच भी आ गया। देखिए, यह कॉकरोच पूरे घर में भाग रहा है। वह रहा, एक छोटा सा कॉकरोच। तो क्या हमें मिस्टर तुकाराम मुंडे को टैग करना चाहिए? मुंडे जी, अब हमारे घर में कॉकरोच आने लगे हैं। आप कहां हैं? कृपया इस मामले को देखिए।
 
एक्ट्रेस ने इस वीडियो में संबंधित फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को भी टैग किया है और त्वरित एक्शन की मांग की है। श्वेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया और लोग इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
आखिर क्यों मांगी IAS तुकाराम मुंडे से मदद?
महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर और वरिष्ठ IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे अपने कड़े फैसलों और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। हाल के दिनों में उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र FDA ने राज्य भर में खाद्य सुरक्षा और सफाई मानकों को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया है। 
 
क्विक-कॉमर्स वेयरहाउस की हाइजीन पर उठे सवाल
इस घटना ने एक बार फिर भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे 10-मिनट डिलीवरी यानी क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली और उनके वेयरहाउस में रखी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जल्दबाजी में डिलीवरी करने के चक्कर में पैकिंग और स्टोर रूम की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता।
 
श्वेता तिवारी भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना-माना चेहरा हैं। उन्होंने एकता कपूर के सुपरहिट धारावाहिक 'कसौटी जिंदगी की' में 'प्रेरणा शर्मा' का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी। इसके अलावा वह 'रियल्टी शो बिग बॉस' की विजेता भी रह चुकी हैं और कई चर्चित टीवी शोज व वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
कुब्रा सैत ने शुरू की ‘फर्जी 2’ की शूटिंग, सायरा बनकर फिर मचाएंगी धमाल

कोल्ड ड्रिंक की डिलीवरी के साथ घर में आया कॉकरोच! श्वेता तिवारी ने FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे से की शिकायत

कोल्ड ड्रिंक की डिलीवरी के साथ घर में आया कॉकरोच! श्वेता तिवारी ने FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे से की शिकायतटीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई सीरियल या नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी की लापरवाही है। 'कसौटी जिंदगी की' फेम एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फूड सेफ्टी और हाइजीन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

कुब्रा सैत ने शुरू की ‘फर्जी 2’ की शूटिंग, सायरा बनकर फिर मचाएंगी धमाल

कुब्रा सैत ने शुरू की ‘फर्जी 2’ की शूटिंग, सायरा बनकर फिर मचाएंगी धमालबॉलीवुड एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने अपनी बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज़ 'फर्जी 2' की शूटिंग शुरू कर दी है। पहले सीज़न में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली कुब्रा अब एक बार फिर सायरा के किरदार में वापसी कर रही हैं।

संदीप रेड्डी वांगा के भाई ने बताई दीपिका पादुकोण के 'स्पिरिट' से बाहर होने की वजह, बोले- बजट से बाहर हो गई थीं शर्तें

संदीप रेड्डी वांगा के भाई ने बताई दीपिका पादुकोण के 'स्पिरिट' से बाहर होने की वजह, बोले- बजट से बाहर हो गई थीं शर्तेंबॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली दीपिका पादुकोण पिछले कुछ समय से अपनी बड़ी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में हैं। संदीप रेड्डी वांगा की बहुचर्चित फिल्म ‘स्पिरिट’ से दीपिका पादुकोण के बाहर होने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था।

Don 3 विवाद: रणवीर सिंह के बचाव में उतरे पिता जगजीत भवनानी, IMPPA को दिया जवाब

Don 3 विवाद: रणवीर सिंह के बचाव में उतरे पिता जगजीत भवनानी, IMPPA को दिया जवाबबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और मशहूर प्रोडक्शन हाउस 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' के बीच 'डॉन 3' को लेकर चल रहा विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार सुर्खियों में बने इस मामले में अब रणवीर सिंह के परिवार ने मोर्चा संभाल लिया है। रणवीर के पिता जगजीत सिंह भवनानी ने इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर बेटे का पक्ष रखा और कानूनी दस्तावेज सौंपे हैं।

थिएटर्स के बाद ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही बॉबी देओल की 'बंदर, जानें कब और कहां होगी स्ट्रीम

थिएटर्स के बाद ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही बॉबी देओल की 'बंदर, जानें कब और कहां होगी स्ट्रीमअनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी और बॉबी देओल स्टारर बहुचर्चित फिल्म 'बंदर' अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के दौरान दर्शकों के बीच तीखी बहस और विवाद पैदा करने के बाद, यह फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर दिखाई जाएगी। जी5 ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि 'बंदर' 28 अगस्त से स्ट्रीम होगी।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।