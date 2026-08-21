कोल्ड ड्रिंक की डिलीवरी के साथ घर में आया कॉकरोच! श्वेता तिवारी ने FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे से की शिकायत

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई सीरियल या नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी की लापरवाही है। 'कसौटी जिंदगी की' फेम एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फूड सेफ्टी और हाइजीन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

श्वेता तिवारी का दावा है कि ऑनलाइन मंगवाई गई कोल्ड ड्रिंक की डिलीवरी के साथ उनके घर में एक कॉकरोच भी आ गया, जो अब उनके पूरे घर में घूम रहा है। इस घटना के बाद श्वेता तिवारी ने बिना देर किए महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) कमिश्नर और सख्त आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे को टैग करते हुए इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Shweta tiwari posted an Instagram story explaining what to do when u see a cockroach



She is in full mood to stay relevant these days ???? pic.twitter.com/ZsAYPzYzjx — Chota Don (@choga_don) August 19, 2026

श्वेता तिवारी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक छोटा कॉकरोच फर्श पर तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में श्वेता डिलीवरी में आई कोल्ड ड्रिंक की बोतलें दिखाती हैं और तंज कसते हुए कहती हैं, और इसके साथ एक कॉकरोच भी आ गया। देखिए, यह कॉकरोच पूरे घर में भाग रहा है। वह रहा, एक छोटा सा कॉकरोच। तो क्या हमें मिस्टर तुकाराम मुंडे को टैग करना चाहिए? मुंडे जी, अब हमारे घर में कॉकरोच आने लगे हैं। आप कहां हैं? कृपया इस मामले को देखिए।

एक्ट्रेस ने इस वीडियो में संबंधित फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को भी टैग किया है और त्वरित एक्शन की मांग की है। श्वेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया और लोग इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

आखिर क्यों मांगी IAS तुकाराम मुंडे से मदद?

महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर और वरिष्ठ IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे अपने कड़े फैसलों और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। हाल के दिनों में उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र FDA ने राज्य भर में खाद्य सुरक्षा और सफाई मानकों को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया है।

क्विक-कॉमर्स वेयरहाउस की हाइजीन पर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे 10-मिनट डिलीवरी यानी क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली और उनके वेयरहाउस में रखी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जल्दबाजी में डिलीवरी करने के चक्कर में पैकिंग और स्टोर रूम की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता।

श्वेता तिवारी भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना-माना चेहरा हैं। उन्होंने एकता कपूर के सुपरहिट धारावाहिक 'कसौटी जिंदगी की' में 'प्रेरणा शर्मा' का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी। इसके अलावा वह 'रियल्टी शो बिग बॉस' की विजेता भी रह चुकी हैं और कई चर्चित टीवी शोज व वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं।