सलमान खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, ‘धुरंधर’ में उनके अभिनय को बताया शानदार

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी में उनकी अदाकारी को फिल्म इंडस्ट्री से लगातार सराहना मिल रही है। अब इस कड़ी में सलमान खान का नाम भी जुड़ गया है। इस ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर में रणवीर के किरदार की तारीफ करते हुए सलमान ने उनके संयम और गहनता से भरी अदाकारी की सराहना की और उन्हें एक ‘सिक्योर एक्टर’ बताया।

‘कॉफी विद करण’ सीजन 9 के पहले एपिसोड के दौरान रैपिड-फायर राउंड में करिश्मा कपूर ने खास तौर पर शिरकत की और सलमान से एक सवाल पूछा। उन्होंने सलमान से जानना चाहा कि उन्हें किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा प्रभावशाली लगी—‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह की या ‘एनिमल’ में रणबीर कपूर की।

इस सवाल का जवाब देते हुए सलमान ने कहा, दोनों अलग-अलग तरह की परफॉर्मेंस हैं, आप इनमें से किसी की तुलना नहीं कर सकते। यह बिल्कुल भी डिप्लोमैटिक जवाब नहीं है। दोनों शानदार अभिनेता हैं। एक में जबरदस्त एनर्जी है, तो दूसरे में गजब की इंटेंसिटी। दोनों के अभिनय करने का अंदाज अलग है। इसलिए आप इनकी तुलना नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा, खासकर ‘धुरंधर’ में रणवीर के लिए, उन्हें अपनी सारी एनर्जी, यानी जिस तरह वह आमतौर पर हर चीज को बड़े और भव्य अंदाज में करते हैं, उस पर काफी नियंत्रण रखना पड़ा। एक अभिनेता के लिए यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा करने में असुरक्षा महसूस हो सकती है, लेकिन फिल्म में उनमें वह असुरक्षा नहीं दिखी। वह एक अभिनेता के तौर पर और ‘धुरंधर’ में उस भूमिका को निभाते हुए बेहद सिक्योर थे।

सलमान की इस बात से सहमति जताते हुए करण जौहर ने कहा, “बिल्कुल, बहुत सही कहा।” अपने ट्रांसफॉर्मेटिव किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले रणवीर सिंह ने एक बार फिर अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने जसकीरत सिंह रंगी का किरदार निभाते हुए उल्लेखनीय संयम दिखाया, जो हमजा अली मजारी के नाम से अपनी पहचान छिपाकर काम करता है। उनकी परफॉर्मेंस में इंटेंसिटी, संवेदनशीलता और सोच-समझकर दिखाई गई गंभीरता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला, जिसने किरदार को और गहराई दी।

5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई ‘धुरंधर’ में रणवीर की अदाकारी को दर्शकों, समीक्षकों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से व्यापक सराहना मिली। हमजा के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म से जुड़ी सबसे चर्चित बातों में से एक रहा। उनके शारीरिक बदलाव, बारीक हाव-भाव और संयमित अभिनय के जरिए किरदार के आंतरिक द्वंद्व को पर्दे पर उतारने की क्षमता ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा।

यह सराहना इसके सीक्वल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ भी जारी रही, जो 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म ने किरदार की कहानी को आगे बढ़ाया और फ्रेंचाइजी की सफलता में रणवीर की केंद्रीय भूमिका को और मजबूत किया।

‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ रणवीर सिंह ने 1,000 करोड़ के हिंदी नेट कलेक्शन वाले क्लब में जगह बनाने वाले अभिनेता के तौर पर एक अहम उपलब्धि हासिल की। फ्रेंचाइजी की शानदार व्यावसायिक सफलता और उनकी अदाकारी को मिली सराहना ने उन्हें अपनी पीढ़ी के प्रमुख सितारों में से एक के रूप में और मजबूत किया है।

सलमान खान की यह तारीफ रणवीर के काम को सराहने वाली एक और अहम आवाज है। इंडस्ट्री में प्रतिभा को पहचानने के लिए जाने जाने वाले सलमान ने एक बार फिर साबित किया है कि वह किसी दूसरे अभिनेता की खूबियों और उपलब्धियों की सराहना करने से पीछे नहीं हटते।

‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी की रिलीज के महीनों बाद भी उसकी तारीफों का सिलसिला जारी है। ऐसे में सलमान खान के शब्द रणवीर सिंह की अदाकारी के लिए एक बड़ी प्रशंसा हैं, जो एक अभिनेता के तौर पर उनकी बहुमुखी प्रतिभा, आत्मविश्वास, सहजता और उनके GOAT स्तर के प्रदर्शन को रेखांकित करते हैं।