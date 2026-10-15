  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. salman khan praises ranveer singh dhurandhar performance secure actor
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 15 October 2026 (12:50 IST)

सलमान खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, ‘धुरंधर’ में उनके अभिनय को बताया शानदार

Ranveer Singh
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (12:52 IST)
google-news
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी में उनकी अदाकारी को फिल्म इंडस्ट्री से लगातार सराहना मिल रही है। अब इस कड़ी में सलमान खान का नाम भी जुड़ गया है। इस ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर में रणवीर के किरदार की तारीफ करते हुए सलमान ने उनके संयम और गहनता से भरी अदाकारी की सराहना की और उन्हें एक ‘सिक्योर एक्टर’ बताया।
 
‘कॉफी विद करण’ सीजन 9 के पहले एपिसोड के दौरान रैपिड-फायर राउंड में करिश्मा कपूर ने खास तौर पर शिरकत की और सलमान से एक सवाल पूछा। उन्होंने सलमान से जानना चाहा कि उन्हें किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा प्रभावशाली लगी—‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह की या ‘एनिमल’ में रणबीर कपूर की।
 
इस सवाल का जवाब देते हुए सलमान ने कहा, दोनों अलग-अलग तरह की परफॉर्मेंस हैं, आप इनमें से किसी की तुलना नहीं कर सकते। यह बिल्कुल भी डिप्लोमैटिक जवाब नहीं है। दोनों शानदार अभिनेता हैं। एक में जबरदस्त एनर्जी है, तो दूसरे में गजब की इंटेंसिटी। दोनों के अभिनय करने का अंदाज अलग है। इसलिए आप इनकी तुलना नहीं कर सकते। 
उन्होंने कहा, खासकर ‘धुरंधर’ में रणवीर के लिए, उन्हें अपनी सारी एनर्जी, यानी जिस तरह वह आमतौर पर हर चीज को बड़े और भव्य अंदाज में करते हैं, उस पर काफी नियंत्रण रखना पड़ा। एक अभिनेता के लिए यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा करने में असुरक्षा महसूस हो सकती है, लेकिन फिल्म में उनमें वह असुरक्षा नहीं दिखी। वह एक अभिनेता के तौर पर और ‘धुरंधर’ में उस भूमिका को निभाते हुए बेहद सिक्योर थे।
 
सलमान की इस बात से सहमति जताते हुए करण जौहर ने कहा, “बिल्कुल, बहुत सही कहा।” अपने ट्रांसफॉर्मेटिव किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले रणवीर सिंह ने एक बार फिर अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने जसकीरत सिंह रंगी का किरदार निभाते हुए उल्लेखनीय संयम दिखाया, जो हमजा अली मजारी के नाम से अपनी पहचान छिपाकर काम करता है। उनकी परफॉर्मेंस में इंटेंसिटी, संवेदनशीलता और सोच-समझकर दिखाई गई गंभीरता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला, जिसने किरदार को और गहराई दी।
 
5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई ‘धुरंधर’ में रणवीर की अदाकारी को दर्शकों, समीक्षकों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से व्यापक सराहना मिली। हमजा के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म से जुड़ी सबसे चर्चित बातों में से एक रहा। उनके शारीरिक बदलाव, बारीक हाव-भाव और संयमित अभिनय के जरिए किरदार के आंतरिक द्वंद्व को पर्दे पर उतारने की क्षमता ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा।
 
यह सराहना इसके सीक्वल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ भी जारी रही, जो 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म ने किरदार की कहानी को आगे बढ़ाया और फ्रेंचाइजी की सफलता में रणवीर की केंद्रीय भूमिका को और मजबूत किया।
 
‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ रणवीर सिंह ने 1,000 करोड़ के हिंदी नेट कलेक्शन वाले क्लब में जगह बनाने वाले अभिनेता के तौर पर एक अहम उपलब्धि हासिल की। फ्रेंचाइजी की शानदार व्यावसायिक सफलता और उनकी अदाकारी को मिली सराहना ने उन्हें अपनी पीढ़ी के प्रमुख सितारों में से एक के रूप में और मजबूत किया है।
सलमान खान की यह तारीफ रणवीर के काम को सराहने वाली एक और अहम आवाज है। इंडस्ट्री में प्रतिभा को पहचानने के लिए जाने जाने वाले सलमान ने एक बार फिर साबित किया है कि वह किसी दूसरे अभिनेता की खूबियों और उपलब्धियों की सराहना करने से पीछे नहीं हटते।
 
‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी की रिलीज के महीनों बाद भी उसकी तारीफों का सिलसिला जारी है। ऐसे में सलमान खान के शब्द रणवीर सिंह की अदाकारी के लिए एक बड़ी प्रशंसा हैं, जो एक अभिनेता के तौर पर उनकी बहुमुखी प्रतिभा, आत्मविश्वास, सहजता और उनके GOAT स्तर के प्रदर्शन को रेखांकित करते हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
मस्टर्ड येलो साड़ी में कृति खरबंदा का फेस्टिव जलवा, नवरात्रि के 5वें दिन के लुक ने जीता फैंस का दिल

'चार यार' से पहले इन 8 आइकॉनिक फ्रेंड ग्रुप्स ने जीता दिल, ये जवानी है दीवानी से फुकरे तक दोस्ती के यादगार किस्से

'चार यार' से पहले इन 8 आइकॉनिक फ्रेंड ग्रुप्स ने जीता दिल, ये जवानी है दीवानी से फुकरे तक दोस्ती के यादगार किस्सेहर फ्रेंड ग्रुप में अलग-अलग तरह के किरदार होते हैं- कोई हर चीज की प्लानिंग करता है, कोई शरारतें करता है, कोई सबको सही सलाह देता है, तो कोई हर किसी को हंसाता रहता है। जब ये सब साथ आते हैं, तो बनती हैं ऐसी यादगार कहानियां, जिनमें कभी खूब मस्ती होती है, तो कभी अचानक प्लान बदल जाते हैं और ऐसी यादें बन जाती हैं, जो जिंदगी भर साथ रहती हैं।

'घूसखोर पंडत' का नाम बदलकर हुआ 'गजब रात', मनोज बाजपेयी की फिल्म का ट्रेलर रिलीज, जानें कब और कहां रिलीज होगी फिल्म

'घूसखोर पंडत' का नाम बदलकर हुआ 'गजब रात', मनोज बाजपेयी की फिल्म का ट्रेलर रिलीज, जानें कब और कहां रिलीज होगी फिल्मभारतीय सिनेमा में जब भी मनोज बाजपेयी और फिल्ममेकर नीरज पांडे की जोड़ी एक साथ आती है, तो दर्शकों को एक अलग ही स्तर का थ्रिलर और थ्रिल देखने को मिलता है। 'स्पेशल 26' और 'अय्यारी' जैसी शानदार फिल्मों के बाद यह जोड़ी एक बार फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से अपने फैंस के बीच लौटने के लिए तैयार है।

नाना पाटेकर ने अमिताभ बच्चन से 1 रुपए ज्यादा फीस लेकर मचाई थी हलचल, कमलेश सावंत ने सुनाया ‘कोहराम’ का किस्सा

नाना पाटेकर ने अमिताभ बच्चन से 1 रुपए ज्यादा फीस लेकर मचाई थी हलचल, कमलेश सावंत ने सुनाया ‘कोहराम’ का किस्साभारतीय सिनेमा के सबसे दमदार और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में शुमार नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई थी। कई दिग्गज कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

करण जौहर ने माना संजय लीला भंसाली को खुद से बेहतर, क्राफ्ट और एक्जीक्यूशन की तारीफ की

करण जौहर ने माना संजय लीला भंसाली को खुद से बेहतर, क्राफ्ट और एक्जीक्यूशन की तारीफ कीसंजय लीला भंसाली की फिल्ममेकिंग लंबे समय से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्रशंसा का विषय रही है। उनकी शानदार विजन, कहानी कहने का अनोखा अंदाज और भव्य सिनेमाई दुनिया उन्हें अपने समकालीन फिल्ममेकर्स के बीच एक खास पहचान दिलाती है। इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे और फिल्ममेकर भी उनके काम के प्रति सम्मान जाहिर कर चुके हैं।

सलमान खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, ‘धुरंधर’ में उनके अभिनय को बताया शानदार

सलमान खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, ‘धुरंधर’ में उनके अभिनय को बताया शानदाररणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी में उनकी अदाकारी को फिल्म इंडस्ट्री से लगातार सराहना मिल रही है। अब इस कड़ी में सलमान खान का नाम भी जुड़ गया है। इस ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर में रणवीर के किरदार की तारीफ करते हुए सलमान ने उनके संयम और गहनता से भरी अदाकारी की सराहना की और उन्हें एक ‘सिक्योर एक्टर’ बताया।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।