मस्टर्ड येलो साड़ी में कृति खरबंदा का फेस्टिव जलवा, नवरात्रि के 5वें दिन के लुक ने जीता फैंस का दिल

शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर जहाँ चारों ओर भक्ति और उल्लास का माहौल है, वहीं बॉलीवुड सितारों के एथनिक फैशन लुक्स भी इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। नवरात्रि के पांचवें दिन, जो कि मां स्कंदमाता की उपासना को समर्पित होता है, अभिनेत्री कृति खरबंदा ने अपने पारंपरिक और सुरुचिपूर्ण अवतार से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

मस्टर्ड येलो रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी में कृति का यह रूप फेस्टिव फैशन के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है। मस्टर्ड पीले रंग की साड़ी पर की गई बेहद नाजुक और बारीक कढ़ाई इसे एक शाही लुक दे रही है। साड़ी का एलिगेंट और सोबर बॉर्डर लुक में एक अलग ही निखार जोड़ता है। हल्के और खिले हुए मस्टर्ड शेड ने पूरे माहौल को उत्सव के अनुकूल बना दिया है।

कृति खरबंदा ने अपने लुक को संतुलित रखने के लिए 'लेस इज मोर' का फॉर्मूला अपनाया है। उन्होंने नेचुरल ग्लो के साथ न्यूड लिपस्टिक और हल्का आई-मेकअप चुना है। ओवर-द-टॉप ज्वेलरी से परहेज करते हुए केवल मैचिंग इयररिंग्स और सिंपल स्टाइलिंग का चुनाव किया है।

अपनी इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करने के साथ ही कृति ने अपने प्रशंसकों के लिए एक भावुक संदेश भी लिखा। उन्होंने नवरात्रि के पांचवें दिन की बधाई देते हुए लिखा, "नवरात्रि के पांचवें दिन के लिए मन में धूप-सी खिली खुशियां हैं। माता स्कंदमाता आपके जीवन को आनंद, शांति और समृद्धि से भर दें।"