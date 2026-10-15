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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 15 October 2026 (10:54 IST)

आमिर खान के भांजे इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, CJP के प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा महंगा

Imran Khan Actor
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (10:56 IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भांजे एक्टर इमरान खान एक बड़े कानूनी संकट में फंस गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होना इमरान खान को भारी पड़ गया है। मुंबई पुलिस ने अभिनेता को एक नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। 
 
इस कार्रवाई के पीछे इमरान खान नागरिकता और इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन को मुख्य कारण बताया जा रहा है। यह पूरा मामला 10 अक्टूबर का है, जब मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। यह प्रदर्शन मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं के विरोध में CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जा रहा था।
 
इस प्रदर्शन में अभिनेता इमरान खान, उनकी पार्टनर व अभिनेत्री लेखा वाशिंगटन और उनकी कजिन ज़ैन मैरी खान भी शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान स्थिति को देखते हुए मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की और मौके से 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। 
हिरासत में लिए गए लोगों में इमरान खान, लेखा वाशिंगटन और ज़ैन मैरी खान भी शामिल थे। पुलिस प्रशासन का कहना था कि अगस्त क्रांति मैदान में इस तरह के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।
 
इमिग्रेशन एक्ट के तहत क्यों हुई कार्रवाई?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ यह सख्त कदम देश के इमिग्रेशन कानून के तहत उठाया है। नियमों के अनुसार, भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि, विरोध प्रदर्शन या सरकार विरोधी आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते।
 
इमरान खान का जन्म अमेरिका के मैडिसन (विस्कॉन्सिन) में हुआ था और माना जाता है कि वह अमेरिकी नागरिकता रखते हैं। भारतीय आव्रजन नियमों के तहत विदेशी पासपोर्ट धारकों के लिए राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होना वीजा और OCI शर्तों का उल्लंघन माना जाता है।
 
28 अक्टूबर की डेडलाइन
मुंबई पुलिस द्वारा थमाए गए इस आधिकारिक नोटिस के बाद अभिनेता के पास भारत में रहने के लिए 28 अक्टूबर तक का ही समय बचा है। यदि वह इस समय सीमा से पहले कानूनी राहत या अदालत से स्टे ऑर्डर हासिल करने में सफल नहीं होते हैं, तो उन्हें निर्धारित तारीख तक देश छोड़ना पड़ सकता है।
 
इस घटनाक्रम के बाद बॉलीवुड गलियारों और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां नागरिकता नियमों के कड़े पालन की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के समर्थक और कानूनी जानकार इस नोटिस के खिलाफ आगे के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल, इस पूरे मामले पर इमरान खान या उनकी कानूनी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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