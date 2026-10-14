जब डिज्नी के सामने रामायण लेकर पहुंचे थे रामानंद सागर, ललित मोदी ने खोला 90 के दशक का बड़ा राज

1980 के दशक के उत्तरार्ध में जब दूरदर्शन पर रामानंद सागर की 'रामायण' का प्रसारण होता था, तब सड़कें सुनसान हो जाया करती थीं। इस पौराणिक धारावाहिक ने भारतीय टेलीविजन के इतिहास में जो मुकाम हासिल किया, उसकी बराबरी आज तक कोई शो नहीं कर पाया। रामानंद सागर की इस लगन और मेहनत ने भारत के कोने-कोने में घर-घर अपनी पहचान बनाई।

हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि रामानंद सागर इस धारावाहिक को सिर्फ भारतीय सीमाओं तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, उनका सपना इसे वैश्विक स्तर पर डिज्नी जैसे दिग्गज अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के साथ मिलकर एक नए मुकाम पर ले जाने का था।

उद्योगपति ललित मोदी ने हाल ही में एक टॉक शो के दौरान 1990 के दशक की शुरुआत का एक बेहद दिलचस्प किस्सा साझा किया, जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोल रहा था। 'द भारत इंक' के साथ पॉडकास्ट में ललित मोदी ने बताया कि उस समय दूरदर्शन की नीति दूसरे टीवी नेटवर्क से अलग थी।

जब डिज्नी के पास पहुंचा 'रामायण' का प्रस्ताव

ललित मोदी के अनुसार, उस दौर में वे भारत में वॉल्ट डिज्नी कंपनी के मार्केटिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम देख रहे थे। उसी समय रामानंद सागर और बी.आर. चोपड़ा जैसे दिग्गज मेकर्स उनके पास अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अंतरराष्ट्रीय पार्टनरशिप और निवेश की उम्मीद लेकर पहुंचे थे।

रामानंद सागर चाहते थे कि डिज्नी जैसा बड़ा अमेरिकी स्टूडियो उनके प्रोजेक्ट में करीब 1 करोड़ रुपए का निवेश करे, जिसके बदले डिज्नी को इसके अंतरराष्ट्रीय डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के अधिकार मिल सकते थे। ललित मोदी ने डिज्नी के आला अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट की संभावनाओं के बारे में समझाने की काफी कोशिश की, जिसके बाद अमेरिका से डिज्नी के बड़े अधिकारी बैठक के लिए भारत आए।

शॉर्ट्स, भाषा की दीवार और टूट गया सपना

हालांकि, यह हाई-प्रोफाइल बैठक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। ललित मोदी ने बताया कि डिज्नी के अधिकारी बेहद सख्त कॉर्पोरेट कल्चर और औपचारिक पहनावे के आदी थे। जब रामानंद सागर उस मीटिंग में अनौपचारिक अंदाज में शॉर्ट्स पहनकर पहुंचे, तो अमेरिकी अधिकारियों के लिए यह काफी अप्रत्याशित था।

इसके अलावा, दोनों पक्षों के बीच संवाद की भी बड़ी समस्या रही। रामानंद सागर को अंग्रेजी भाषा के सीधे संवाद में सहजता महसूस नहीं हो रही थी, जिससे वे अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए। डिज्नी के अधिकारी डेटा और प्रॉपर बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के आदी थे, जबकि भारतीय मेकर्स के पास उस समय कोई औपचारिक प्रपोजल तैयार नहीं था।

डिज्नी के अधिकारियों को भारतीय पौराणिक विषयों के वैश्विक मार्केट और इसकी सफलता का कोई अंदाजा नहीं था। साथ ही, उनका मानना था कि उनका मुख्य काम कंटेंट बेचना है, न कि नए प्रोडक्शन में पार्टनर बनना। नतीजतन, डिज्नी के प्रेसिडेंट और उनकी टीम इस प्रोजेक्ट से प्रभावित नहीं हो सकी और यह ऐतिहासिक डील होते-होते रह गई।

टीवी के स्वर्ण युग से 4000 करोड़ के सिनेमाई महाकाव्य तक

भले ही 90 के दशक में 'रामायण' को अंतरराष्ट्रीय स्टूडियो का साथ न मिला हो, लेकिन शो ने भारत और विश्वभर के भारतीयों के दिलों पर जो छाप छोड़ी, वह इतिहास बन चुकी है। आज के दौर में भारतीय सिनेमा पौराणिक गाथाओं को एक नए और भव्य कैनवास पर पेश करने के लिए तैयार है। फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत 3D और विश्वस्तरीय VFX से लैस 'रामायण' का निर्माण कर रहे हैं। लगभग 4,000 करोड़ के विशाल बजट के साथ बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साईं पल्लवी, सनी देओल और अरुण गोविल जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे।