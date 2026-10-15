Koffee With Karan 9: जब करिश्मा की बोल्ड ड्रेस देखकर भड़क गए थे सलमान खान, शूटिंग करने से कर दिया था इनकार!

करण जौहर का चर्चित टॉक शो 'कॉफ़ी विद करण' अपने 9वें और आखिरी सीजन के साथ धमाकेदार वापसी कर चुका है। शो के पहले ही एपिसोड में बॉलीवुड के 'दबंग' यानी सलमान खान ने बतौर मेहमान शिरकत की। इस खास मौके पर फैंस को एक सरप्राइज तब मिला जब शो में उनकी आइकॉनिक को-स्टार करिश्मा कपूर की भी एंट्री हुई।

टॉक शो के दौरान दोनों सितारों ने 90 के दशक की अपनी सुनहरी यादों को ताजा किया। बातचीत के सिलसिले में करिश्मा ने एक ऐसा मजेदार खुलासा किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। करिश्मा ने बताया कि कैसे साल 2000 में आई फिल्म 'दुल्हन हम ले जाएंगे' के सेट पर सलमान खान ने उनके आउटफिट को देखकर उनके साथ शॉट देने से मना कर दिया था।

'दुल्हन हम ले जाएंगे' के सेट पर क्या हुआ था?

करिश्मा कपूर ने यादों के पन्ने पलटते हुए बताया कि वह अपनी ड्रेसेस और फैशनेबल लुक्स को लेकर हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती थीं। फिल्म के एक गाने के लिए उन्होंने काफी स्टाइलिश आउटफिट चुना था। करिश्मा ने कहा, मुझे लगा था कि मैं इस ड्रेस में कमाल लगूंगी, लेकिन सलमान ने देखते ही कहा—'यह क्या पहना है तुमने? अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो मैं तुम्हारे साथ शॉट बिल्कुल नहीं दूंगा।'

डेविड धवन तक पहुंचा था मामला

करिश्मा ने आगे बताया कि सलमान के इनकार के बाद उन्हें फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन के पास जाना पड़ा। करिश्मा ने उनसे शिकायत की कि सलमान उन्हें उनका पसंदीदा आउटफिट नहीं पहनने दे रहे हैं। जब शो के होस्ट करण जौहर ने चुटकी लेते हुए करिश्मा से पूछा कि क्या सलमान को आउटफिट के ज्यादा रिवीलिंग होने से आपत्ति थी?

तब करिश्मा ने हंसते हुए माना कि वह ड्रेस काफी बॉडी-हगिंग और फिटेड थी। हालांकि, करिश्मा ने यह भी जोड़ा कि सलमान उनके प्रति बहुत प्रोटेक्टिव रहते थे और अक्सर एक बड़े भाई या दोस्त की तरह सलाह देते थे।

सलमान खान ने दी अपनी सफाई

सलमान खान ने करिश्मा की बात पर हंसते हुए अपनी सफाई दी और उस घटना का अपना पक्ष रखा। सलमान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि कपड़े सिर्फ फिटेड ही नहीं, बल्कि काफी छोटे और ट्रांसपेरेंट थे। सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं तो हर टेक से पहले करिश्मा से बस यही कहता रहता था कि थोड़ा नीचे खींचो इसे!"

90 के दशक की सबसे हिट जोड़ियों में से एक

सलमान खान और करिश्मा कपूर 90 के दशक और 2000 के शुरुआती दौर की सबसे लोकप्रिय ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में शामिल रहे हैं। दोनों ने एक साथ 11 फिल्मों में काम किया है।