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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 15 October 2026 (12:04 IST)

प्रभास ने इमान्वी इस्माइल को जन्मदिन पर भेजा घर का बना खाना, एक्टर की दरियादिली पर फिदा हुईं 'फौजी' एक्ट्रेस

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Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (12:05 IST)
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पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास को दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर में से एक माना जाता है। ऐसे में, सुपरस्टार ने अपनी ऑन स्क्रीन मौजूदगी की तरह ही यह साबित कर दिया है कि उनकी तरह मेहमान नवाजी कोई नहीं कर सकता। दरअसल एक्टर ने एक दिल छू लेने वाला कदम उठाते हुए अपनी फौजी को-स्टार इमान्वी इस्माइल के जन्मदिन के खास मौके पर घर का बना शानदार खाना भेजा। इससे बेहद खुश एक्ट्रेस ने प्रभास के लिए अपना आभार जताया है। 
 
इमान्वी ने अपने सोशल मीडिया पर शानदार खाने की झलक साझा करते हुए बताया है कि उन्हें यह एक्टर द्वारा मिला है। अपना आभार व्यक्त करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा है, दिल और पेट हमेशा के लिए फुल थैंक यू @actorprabhas गारू”। शेयर किया गया नोट फैंस के सामने दोनों एक्टर्स द्वारा अपकमिंग फिल्म में साथ करने के दौरान साझा किए गए आपसी तालमेल की झलक पेश करता है। 
 
प्रभास हमेशा से अपनी उदारता के साथ-साथ खाने-पीने के लिए अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं, और वो भी खासकर उस समय जब उनके क्रू मेंबर्स से लेकर साथ काम करने वाले को-स्टार्स को दावत देने की बात आती है। बता दें कि फिल्म के सेट पर इस तरह की ट्रीट देना प्रभास का सिग्नेचर स्टाइल है। 
 
वह अक्सर एक्टर्स और कलीग्स के साथ शूटिंग शेड्यूल के दरमियान घर से बने स्वादिष्ट खाने को भेजने के लिए जाने जाते हैं। भले कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो या सेट पर कोई आम सा दिन, पैन इंडिया सुपरस्टार अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों को खाने के जरिए खास महसूस कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
पिछले कई सालों में, प्रभास के साथ काम करने वाले एक्टर्स ने उनकी शानदार हॉस्पिटैलिटी के बारे में खुलकर सराहना की है। सुपरस्टार द्वारा खाने-पीने की चीज़ों के जरिए मिलने वाले सरप्राइज़, सभी एक्टर्स ओर उनके फैंस के सामने उनके ऑफ-स्क्रीन परसौना का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा पेश करते हैं। ऐसे में एक बार फिर उनके द्वारा इमान्वी को भेजे गए खाने से सजे सरप्राइज़ ने यह साबित कर दिया है कि कैमरे के बाद भी खाने के जरिए लोगों का दिल जीता जाता है। 
 
सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो, प्रभास के पास लाइनअप में एक से बढ़कर एक फिल्में मौजूद हैं।  फौजी उन्हीं में से एक पीरियड एक्शन ड्रामा है जिसे हनु राघवपुडी ने डायरेक्ट किया है। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही 'स्पिरिट' में प्रभास एक अलग और दमदार एक्शन-ड्रामा अवतार में नजर आएंगे। 
 
वहीं, वह 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल के साथ डिस्टोपियन साइंस-फिक्शन की दुनिया में भी वापसी करेंगे, जबकि 'सालार: पार्ट 2 – शौर्यांग पर्वम' से पहली फिल्म में बनी एक्शन की इस खुरदुरी दुनिया को और आगे बढ़ाने की उम्मीद है। अलग-अलग सिनेमाई दुनिया की इन चार बड़ी फिल्मों के साथ प्रभास पैन-इंडिया सुपरस्टार के तौर पर अपनी पहचान को लगातार और मजबूत कर रहे हैं।
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