जब एमएफ हुसैन ने अमृता राव को बनाया अपना 'म्यूज', दिया था दुनिया का सबसे दुर्लभ तोहफा

भारतीय कला जगत के 'पिकासो' कहे जाने वाले महान चित्रकार एमएफ हुसैन और बॉलीवुड की सादगी भरी अभिनेत्री अमृता राव के बीच का रिश्ता बेहद खास और कलात्मक रहा है। हुसैन साहब की जयंती के मौके पर अक्सर उनके जीवन से जुड़े कई दिलचस्प किस्से याद किए जाते हैं, लेकिन फिल्म विवाह की अभिनेत्री अमृता राव के साथ जुड़ा यह संस्मरण कला और सिनेमा के प्रशंसकों के लिए आज भी बेहद खास है।

फिल्म 'विवाह' से हुए प्रभावित, अमृता को माना अपना 'म्यूज'

वर्ष 2006 में रिलीज हुई सूरज बड़जात्या की ब्लॉकबस्टर फिल्म विवाह में अमृता राव ने 'पूनम' का किरदार निभाया था। इस किरदार की सादगी, भारतीयता और मासूमियत ने एमएफ हुसैन के दिल को इस कदर छू लिया कि उन्होंने अमृता राव को अपनी प्रेरणा यानी अपना 'म्यूज' मान लिया।

माधुरी दीक्षित और तब्बू के बाद अमृता राव बॉलीवुड की ऐसी चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हुईं, जिन्हें हुसैन साहब ने अपने कैनवास पर उतारने का फैसला किया। फिल्म देखने के बाद उन्होंने अमृता राव की कई लाइव पेंटिंग्स तैयार कीं।

पेरिस से मंगाया गया खास ब्रश: दुनिया का सबसे अनूठा तोहफा

एमएफ हुसैन से जुड़ी सबसे चर्चित बात यह थी कि वे हमेशा नंगे पैर रहते थे और हाथ में एक लंबा पेंटब्रश रखते थे, जिसे वे अपनी सिग्नेचर वॉकिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल करते थे। यह सिर्फ एक ब्रश नहीं, बल्कि उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बन चुका था।

अमृता राव के प्रति अपने आदर और कलात्मक जुड़ाव को दर्शाते हुए हुसैन साहब ने उन्हें वही सिग्नेचर पेंटब्रश उपहार में दिया था, जिसे उन्होंने विशेष रूप से पेरिस से मंगाया था। अमृता को यह ब्रश सौंपते हुए हुसैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा था— "याद रखना, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही लोग हैं जिनके पास ऐसा ब्रश मौजूद है।"

अमृता राव आज भी इस उपहार को अपने जीवन की सबसे मूल्यवान और अनमोल संपत्ति मानती हैं। इस लाइव पेंटिंग से जुड़ा एक और बेहद दिलचस्प किस्सा है। जब हुसैन साहब ने अमृता का चित्र बनाना शुरू किया, तो अमृता ने खुद उनसे एक गुजारिश की थी। वे चाहती थीं कि इस पेंटिंग का विषय 'द पेंटर एंड हिज म्यूज' हो।

अमृता के इस सुझाव पर हुसैन साहब ने एक अद्भुत कलाकृति बनाई। यदि आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखें, तो इसमें 'एक पेंटिंग के भीतर दूसरी पेंटिंग' नजर आती है। इसमें न केवल अमृता राव का रूप उकेरा गया है, बल्कि स्वयं एमएफ हुसैन भी अपने आइकॉनिक अंदाज में नजर आते हैं।