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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (11:20 IST)

'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार, 41 दिनों में पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा

Hanuman Ansh
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (11:22 IST)
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भारतीय सिनेमा के इतिहास में समय-समय पर ऐसी फिल्में आती हैं जो बड़े बजट, भारी-भरकम स्टारकास्ट और तामझाम के सभी दावों को ध्वस्त कर देती हैं। साल 2026 में यह कारनामा कर दिखाया है भक्ति और अध्यात्म के रंग में रंगी छोटी बजट की फिल्म 'हनुमान अंश' ने। 
 
शुरुआती दो हफ्तों तक दर्शकों के लिए तरस रही यह फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर सफलता का नया इतिहास रच चुकी है। महज 2 करोड़ रुपए से भी कम के बजट में बनी इस फिल्म ने 41 दिनों के भीतर दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया है।  

10 लाख से शुरुआत, फिर शुरू हुआ वर्ड-ऑफ-माउथ का जादू  
फिल्म 'हनुमान अंश' जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब इसके पास न तो कोई बड़ा बैकर्स था और न ही कोई आक्रामक प्रमोशन। फिल्म ने अपने पहले दिन महज 10 लाख रुपए का कारोबार किया था और शुरुआती दो हफ्तों में यह 1.50 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी मुश्किल से छू पाई थी। लेकिन इसके बाद दर्शकों के सकारात्मक 'वर्ड ऑफ माउथ' ने ऐसा असर दिखाया कि टिकट खिड़की पर दर्शकों की लंबी कतारें लग गईं।  
 
चौथे हफ्ते के बाद से फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हर हफ्ते औसतन 60 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया है। रिलीज के 41वें दिन भी इस फिल्म ने भारत में 6 करोड़ रुपए नेट की शानदार कमाई की, जिससे इसका घरेलू कलेक्शन 237 करोड़ नेट (280 करोड़ ग्रॉस) तक पहुंच गया। 
 
छठे हफ्ते में भी यह फिल्म नई रिलीज हुई फिल्मों को पछाड़ते हुए देश में नंबर 1 पर बनी हुई है और 'मिर्जापुर द मूवी' जैसी बड़ी फिल्मों को कमाई के मामले में कई गुना पीछे छोड़ चुकी है।  
 
फिल्म के भारत में अभूतपूर्व प्रदर्शन को देखते हुए प्रोडक्शन हाउस Hombale Films ने इसके ओवरसीज (अंतरराष्ट्रीय) वितरण अधिकार हासिल किए। देरी से विदेशी बाजारों में रिलीज होने के बावजूद, महज दो हफ्तों में फिल्म ने विदेशों से 2 मिलियन डॉलर (लगभग 17 करोड़ रुपए से ज्यादा) की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म का ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन 300 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है।  
 
साल 2026 की टॉप 10 भारतीय फिल्मों में शामिल  
300 करोड़ क्लब में एंट्री के साथ ही 'हनुमान अंश' साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की टॉप 10 सूची में 9वें स्थान पर आ गई है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर यह 'धुरंधर 2', 'बॉर्डर 2' और 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के बाद चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी है। 
 
ट्रेड विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वीकेंड तक यह 'टॉक्सिक' और 'पेद्दी' जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए टॉप 5 में जगह बना लेगी। इसने अक्षय कुमार की हालिया हिट फिल्म 'भूत बंगला' के लाइफटाइम कलेक्शन (250 करोड़) को भी पीछे छोड़ दिया है।

 
क्या है 'हनुमान अंश' की कहानी?  
विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म एक भावुक और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है। कहानी 'लक्ष्मीनारायण' नाम के एक दुखी युवक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी मां के निधन के बाद जीवन, मृत्यु और मानवीय दुखों के उत्तर तलाशने निकलता है। उत्तर भारत की यात्रा के दौरान उसकी यह खोज अंततः उसे महान संत बाबा नीम करोली के रूप में रूपांतरित कर देती है।  
 
फिल्म में शोभिनव सत्या ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ विहान शेडगे, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे और भगवानदास पटेल जैसे कलाकारों ने अपने अभिनय से जीवंतता भरी है। आस्था, बेहतरीन निर्देशन और ईमानदार अभिनय के दम पर 'हनुमान अंश' साल 2026 की सबसे बड़ी और अप्रत्याशित ब्लॉकबस्टर साबित हुई है।
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