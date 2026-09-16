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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (17:31 IST)

व्हाइट ट्रांसपेरेंट साड़ी में मौनी रॉय ने ढाया कहर, बोल्ड अंदाज के साथ दिखी देसी नजाकत

Mouni Roy Saree Look
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (17:37 IST)
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बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में अपनी कातिलाना अदाओं से तहलका मचाने वाली अभिनेत्री मौनी रॉय एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपनी बहुमुखी अभिनय क्षमता के साथ-साथ मौनी अपने बेमिसाल फैशन सेंस और बोल्ड स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। 
 
हाल ही में मौनी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद हॉट और आकर्षक तस्वीरें साझा की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर आते ही आग लगा दी है। इन तस्वीरों में मौनी रॉय ट्रेडिशनल अवतार में नज़र आ रही हैं, लेकिन उनका यह सादगी भरा लुक भी ग्लैमर और हॉटनेस का ऐसा तड़का लगा रहा है कि फैंस अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पा रहे हैं।

तस्वीरों में मौनी रॉय ने बेहद खूबसूरत और हल्की सफेद रंग की ट्रांसपेरेंट ऑर्गेंजा साड़ी पहनी हुई है। इस साड़ी की बॉर्डर पर महीन और बारीक थ्रेड एम्ब्रॉयडरी और कट-वर्क का काम किया गया है, जो इसके लुक में रॉयल्टी जोड़ता है। 
 
साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग डीप-नेक और स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया है, जो उनके टोंड फिगर और एब्स को पूरी तरह से फ्लॉन्ट कर रहा है। साड़ी का फ्लोई और ट्रांसपेरेंट फैब्रिक उनके लुक में बोल्डनेस का परफेक्ट एलिमेंट जोड़ रहा है, जो पारंपरिक एथनिक वियर को भी एक मॉडर्न और सेडक्टिव टच दे रहा है।
 
मौनी ने फेशियल एक्सप्रेशन्स को उभारने के लिए बहुत ही मिनिमल और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप का इस्तेमाल किया है। परफेक्टली डिफाइंड आईब्रो, विंग्ड आईलाइनर, मस्कारा कोटेड लैशेज और न्यूड-पिंक लिपस्टिक उनके न्यूट्रल लुक को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट कर रहे हैं।
 
मौनी ने अपने घने काले बालों को सॉफ्ट कर्ल्स और साइड-पार्टेड वेव्स में खुला छोड़ा है। बालों में पीछे की तरफ लगाया गया ताजे मोगरे के फूलों का गजरा उनके पूरे लुक में एक क्लासिक इंडियन ग्रेस और ताजगी भर रहा है।
 
उन्होंने गले में कोई हैवी नेकलेस न पहनकर सारा ध्यान अपने स्टेटमेंट इयररिंग्स पर रखा है। मौनी ने भारी पारंपरिक कुंदन और पर्ल वर्क वाले लंबे झुमके पहने हैं, जिन पर पिंक बीड्स का बारीक काम है। 
 
किसी तस्वीर में मौनी सोफे पर बैठकर अपने बालों को सहलाते हुए पोज दे रही हैं, तो किसी तस्वीर में कैमरे से नजरें चुराकर साइड प्रोफाइल फ्लॉन्ट कर रही हैं। उनके बैठने के अंदाज से लेकर हाथों के मूवमेंट तक, हर एक पोज में गजब की नजाकत और हॉटनेस झलक रही है।
 
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