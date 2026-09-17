कैटरीना कैफ को बॉडी शेम करने वालों पर भड़का पाकिस्तानी एक्टर, कहा- हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हाल ही में अपने पति विक्की कौशल के साथ नीता और मुकेश अंबानी के गणपति उत्सव में नजर आईं। लंबे समय बाद सार्वजनिक मंच पर दिखीं कैटरीना की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, इंटरनेट पर लोगों ने उनके लुक्स और प्रेग्नेंसी के बाद आए बदलावों को लेकर तुलना शुरू कर दी।

कुछ यूजर्स ने कैटरीना की पुरानी और मौजूदा तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्हें बॉडी शेम करना शुरू कर दिया। अब इस पूरे विवाद और सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर उनके सह-कलाकार रहे पाकिस्तानी अभिनेता और गायक अली जफर खुलकर सामने आए हैं और कैटरीना का पुरजोर समर्थन किया है।

'इंसान को अपने भीतर झांकने की जरूरत है'

फिल्म 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' में कैटरीना कैफ के साथ काम कर चुके अली जफर ने एक वीडियो संदेश के जरिए ट्रोलर्स को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वह सालों से इस तरह की ऑनलाइन ट्रॉलिंग के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, चाहे बात उनकी पाकिस्तानी सह-कलाकार माहिरा खान की हो या किसी और की।

अली जफर ने पुरुषों की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा, हमें खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। खासतौर पर एक मर्द होने के नाते, अगर मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, तो यह बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर देखें और अपनी सोच में सुधार करें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सब से होती हैं, लेकिन अपनी गलती को पहचानना और उसे सुधारना ही सही रास्ता है।

महिलाओं पर थोपे जाते हैं फर्जी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स

अली जफर ने समाज में फैलाए जा रहे अवास्तविक सुंदरता के पैमानों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पुरुषों ने महिलाओं के शरीर, उनकी सोच और उनके जीवन को लेकर जो नियम तय कर रखे हैं, अगर कोई महिला उनमें फिट नहीं बैठती, तो उसे तुरंत नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है।

उन्होंने आगे कहा, यह नजरिया बिल्कुल गलत है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। हमें नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति किस स्थिति का सामना कर रहा है। इसलिए हमें लोगों के प्रति दयालु, संवेदनशील और स्वीकार्य होना चाहिए। महिलाओं के लिए 'जीरो फिगर' और पुरुषों के लिए 'सिक्स-पैक एब्स' जैसी उम्मीदें न तो वास्तविक हैं और न ही सेहतमंद।

शिवालिका ओबेरॉय ने भी उठाए थे सवाल

कैटरीना कैफ के समर्थन में सिर्फ अली जफर ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिवालिका ओबेरॉय ने भी ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया था। सोशल मीडिया पर कैटरीना के लुक्स पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए शिवालिका ने लिखा था, 'क्या हो गया है का क्या मतलब है?! इसे ही मातृत्व कहते हैं।'