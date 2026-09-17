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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (11:52 IST)

16 साल की उम्र में मंदाकिनी ने दिया था झरने वाला सीन, सालों बाद बताई 'राम तेरी गंगा मैली' के बोल्ड सीन की सच्चाई

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Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (11:54 IST)
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80 के दशक की मशहूर और चर्चित बॉलीवुड अभिनेत्री मंदाकिनी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शोमैन राज कपूर की आखिरी निर्देशित फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' (1985) से रातों-रात स्टार बनीं मंदाकिनी ने फिल्म के सबसे चर्चित और विवादास्पद दृश्यों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। 
 
एएनआई को दिए इंटरव्यू में मंदाकिनी ने झरने वाले सीन और नवजात शिशु को दूध पिलाने वाले सीन की पूरी सच्चाई बयां की है। मंदाकिनी ने बताया कि जब उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, तब उनकी उम्र महज 16 साल थी। एक छोटे शहर से आने के कारण वह इंडस्ट्री के तौर-तरीकों से पूरी तरह वाकिफ नहीं थीं। हालांकि, फिल्म के निर्देशक राज कपूर के साथ काम करने का उनका अनुभव बेहद सुरक्षित और सहज रहा।
मंदाकिनी के अनुसार, राज कपूर का सेट पर व्यवहार बेहद प्यार भरा और आत्मीय था। वह अभिनेताओं से इस तरह काम करवाते थे मानो कोई पारिवारिक सदस्य उन्हें मार्गदर्शन दे रहा हो। मंदाकिनी ने स्पष्ट किया कि उन्हें सेट पर कभी भी किसी भी दृश्य में अश्लीलता या असहजता का अहसास नहीं हुआ।
 
झरने वाला सीन: 'पवित्रता' ही था फिल्म का मूल संदेश
फिल्म के सदाबहार गीत 'तुझे बुलाएं ये मेरी बाहें' में सफेद साड़ी पहने झरने के नीचे वाले सीन को लेकर दशकों से चर्चा होती रही है। इस पर बात करते हुए मंदाकिनी ने कहा कि राज कपूर ने उन्हें दृश्य की गहराई समझाई थी।
 
उन्होंने बताया कि फिल्म का मुख्य विषय गंगा नाम की लड़की की 'निर्दोषता और पवित्रता' था। जब शूटिंग के दौरान उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ, तो उन्होंने साड़ी को डबल कर लिया था। मंदाकिनी ने कहा, "फिल्म का संदेश ही यही था कि गंगा की पवित्रता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लोगों ने इसे जिस नजरिए से देखा, वह मेकर्स की सोच से बिल्कुल अलग था।"
 
ब्रेस्टफीडिंग सीन का सच: केवल कैमरे का भ्रम
फिल्म का एक और बहुचर्चित दृश्य वह था जिसमें मंदाकिनी अपने बच्चे को ब्रेस्ट‍फीडिंग कराती हुई नजर आती हैं। इस दृश्य की सच्चाई स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में कोई ब्रेस्टफीडिंग नहीं हुई थी। मंदाकिनी ने खुलासा किया कि यह पूरी तरह से कैमरा एंगल और पोजिशनिंग का कमाल था। उन्होंने बच्चे को अपने शरीर के करीब कसकर पकड़ा हुआ था और ड्रेस की फिटिंग व कैमरे के एंगल की वजह से दर्शकों को ऐसा प्रतीत हुआ। मंदाकिनी ने कहा कि यह दृश्य एक मां और बच्चे के पवित्र रिश्ते को दर्शाने के लिए फिल्माया गया था, लेकिन लोगों ने इसे गलत अर्थ में लिया।
दोबारा बोल्ड सीन करने से साफ इनकार
'राम तेरी गंगा मैली' की ऐतिहासिक सफलता के बाद मंदाकिनी के पास फिल्मों की लाइन लग गई। कई फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों ने उन पर दबाव बनाया कि वे अपनी अगली फिल्मों में भी इसी तरह के झरने या बोल्ड सीन दोहराएं। लेकिन मंदाकिनी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि कोई भी फिल्म केवल किसी एक सीन के कारण सुपरहिट नहीं होती, बल्कि इसके लिए एक बेहतरीन कहानी, सही दृष्टिकोण और उम्दा निर्देशन की जरूरत होती है।
 
तमाम विवादों और चर्चाओं के बावजूद मंदाकिनी ने अपने दौर के शीर्ष कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा जैसे बड़े स्टार्स के साथ कई सुपरहिट फिल्में दीं, जिनमें 'डांस डांस' और 'कमांडो' शामिल हैं। 
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