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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (17:20 IST)

Kajol - काजोल का किलर अवतार: वन-शोल्डर टॉप और कातिलाना अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

Kajol
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (17:20 IST)
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बॉलीवुड की आइकॉनिक एक्ट्रेस काजोल आज भी अपने बोल्ड अंदाज, बेबाक पर्सनालिटी और बेमिसाल फैशन सेंस से नए-नए स्टाइल गोल्स सेट करती रहती हैं। 90 के दशक में अपनी मासूमियत और दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली 'सिमरन' समय के साथ और भी ज्यादा हसीन होती जा रही हैं। 
 
हाल ही में काजोल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेहद खूबसूरत और सिजलिंग तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। इन तस्वीरों में काजोल का अंदाज और एलिगेंस देखते ही बन रहा है।
 
तस्वीरों में काजोल ब्लैक कलर का वन-शोल्डर टॉप पहने नजर आ रही हैं, जिसमें एक तरफ हाई-स्लिट कट दिया गया है। यह स्लिट उनके ओवरऑल आउटफिट को एक मॉडर्न और सिजलिंग टच दे रहा है। 
 
इस प्लेन ब्लैक टॉप के साथ काजोल ने कंट्रास्ट करते हुए ऑलिव-गोल्ड और मस्टर्ड टोन वाली टेक्सचर्ड लॉन्ग स्कर्ट पेयर की है। स्कर्ट पर हुआ बारीक ब्लैक थ्रेडवर्क और टेक्सचर इस पूरे आउटफिट के रॉयल लुक को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। 
 
तस्वीरों में काजोल के फेशियल एक्सप्रेशंस और उनके पोजिंग स्टाइल ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। किसी फोटो में वह अपनी आंखें मूंदकर किसी हसीन ख्वाब में खोई नजर आ रही हैं, तो किसी तस्वीर में कैमरे की तरफ उनका इंटेंस और डायरेक्ट लुक सीधे दिल पर वार कर रहा है।
 
लुक को कम्प्लीट करने के लिए काजोल की ग्रूमिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बालों का एक अप-डू यानी मेसी हाई-बन बनाया है। उनके चेहरे के दोनों तरफ निकलीं बिखरी हुई सॉफ्ट कर्ली लटें उनके चेहरे की खूबसूरती को और भी ज्यादा उभार रही हैं।
 
मेकअप की बात करें तो उन्होंने 'लेस इज मोर' वाले ट्रेंड को फॉलो किया है। सॉफ्ट स्मोकी आइज, परफेक्टली हाइलाइटेड चीकबोन्स, फ्लॉलेस बेस और न्यूड-ब्राउन लिपस्टिक में काजोल बेहद ग्रेसफुल नजर आ रही हैं। उनका यह मेकअप नाइट आउट और रॉयल इवेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंस्पिरेशन है।
 
काजोल की इन तस्वीरों पर कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई। फैंस उनकी इन तस्वीरों पर दिल और आग वाली इमोजी के साथ भर-भरकर कमेंट्स कर रहे हैं। कोई उन्हें 'एजलेस ब्यूटी' कह रहा है, तो कोई उनके इस किलर अवतार को देखकर हैरान है।
 
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