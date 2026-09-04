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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (14:54 IST)

The Traitors Season 2 Winner: धोखे और दिमाग के खेल में 'ट्रेटर्स' की फतह, क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना बनीं विजेता, मिली इतनी प्राइज मनी

The Traitors Season 2 Winner
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (14:56 IST)
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करण जौहर द्वारा होस्ट किए जाने वाले चर्चित और सस्पेंस से भरे रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' को अपने विजेता मिल चुके हैं। अंत तक चले माइंड गेम्स, धोखे और रणनीति के इस महासंग्राम में 'ट्रेटर्स' की जोड़ी यानी क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना ने बाजी मार ली है। 
 
क्रिस्टल और रिदा ने 'इनोसेंट्स' के ग्रुप को करारी मात देकर 66 लाख रुपये की प्राइज मनी अपने नाम कर ली है। क्रिस्टल के पास रिदा को गेम से बाहर करके पूरी रकम अकेले जीतने का मौका था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 
ग्रैंड फिनाले का रोमांच उस समय अपने चरम पर पहुंच गया जब फाइनल मिशन से ठीक पहले ट्रेटर्स ने मल्लिका शेरावत का 'मर्डर' (गेम से बेदखल) कर दिया। मल्लिका के बाहर होते ही शो में केवल पांच फाइनलिस्ट—दिलीप ताहिल, साहिल सलाथिया, शालिनी पासी, रिदा थराना और क्रिस्टल डिसूजा बचे।  
 
इसके बाद सभी फाइनलिस्ट्स ने अपना आखिरी मिशन खेला। इस टॉस्क में खिलाड़ियों को ऊंटों पर टंगे थैलों में से सोने की ईंटें तलाशनी थीं। इस कठिन टॉस्क को सफलता से पूरा कर खिलाड़ियों ने 17,60,000 रुपये अतिरिक्त जीते, जिससे पहले से मौजूद 48,40,000 रुपये की इनामी राशि बढ़कर कुल 66 लाख रुपये हो गई। 
 

'सर्कल ऑफ शक': दिलीप ताहिल हुए बाहर  

टास्क खत्म होते ही खिलाड़ियों का सामना आखिरी 'सर्कल ऑफ शक' से हुआ। यहां माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया, जहां साहिल और दिलीप के बीच तीखी बहस हुई। वहीं शालिनी ने भी दिलीप की कुछ बातों पर नाराजगी जताई। क्रिस्टल डिसूजा ने अपनी चतुर रणनीति और बातों के जाल से सभी को मैनिपुलेट किया और दिलीप ताहिल को वोट आउट करवा दिया। 
 
शो के टॉप 4 में अब शालिनी पासी, साहिल सलाथिया, क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना पहुंचे। यहां से एक नया मोड़ आया, जहां हर खिलाड़ी के पास दो विकल्प थे—'शक' या 'भरोसा'। 
 
पहला राउंड: यदि सभी खिलाड़ी 'भरोसा' चुनते तो खेल वहीं खत्म हो जाता, लेकिन चारों खिलाड़ियों ने 'शक़' का विकल्प चुना। इसके बाद हुई वोटिंग में साहिल सलाथिया एलिमिनेट होकर बाहर हो गए।  
 
दूसरा राउंड: बचे हुए तीन खिलाड़ियों में क्रिस्टल और रिदा ने 'भरोसा' चुना, लेकिन शालिनी पासी ने एक बार फिर 'शक़' पर दांव लगाया। इसके बाद हुई वोटिंग में क्रिस्टल और रिदा ने एकजुट होकर शालिनी के खिलाफ वोट दिया, जिससे शालिनी पासी का सफर भी वहीं समाप्त हो गया।  

क्रिस्टल डिसूजा ने निभाया 'गर्ल्स गर्ल' का फर्ज  

गेम के अंतिम पड़ाव पर क्रिस्टल के पास मौका था कि वह रिदा को धोखा देकर अकेले ही पूरी 66 लाख रुपये की राशि जीत सकती थीं। हालांकि, क्रिस्टल ने खुदगर्जी के बजाय वफादारी चुनी और अपनी साथी ट्रेटर रिदा का साथ दिया। क्रिस्टल और रिदा—दोनों ही ट्रेटर्स के रूप में अंत तक टिकी रहीं और इस सीजन की संयुक्त विजेता बनीं।  
 

करण जौहर ने सीजन 3 का किया ऐलान  

शो के होस्ट करण जौहर ने दोनों विजेताओं को ट्रॉफी और 66 लाख रुपये की जीत पर बधाई दी। शो को अलविदा कहते-कहते करण जौहर ने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज भी दिया और आधिकारिक तौर पर 'द ट्रेटर्स सीजन 3' का ऐलान कर दिया। 'द ट्रेटर्स 2' का यह सीजन न केवल माइंड गेम्स से भरा रहा, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शो में शामिल हो गया।
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