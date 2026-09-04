सारा अली खान ने चॉकलेट ब्राउन मिनी ड्रेस में मचाई सनसनी, ग्लैमरस लुक देख फैंस हुए दीवाने

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपने चुलबुले अंदाज के साथ-साथ अपने ग्रेसफुल और बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में सारा ने इंस्टाग्राम पर एक नया फोटोशूट शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही सनसनी फैला दी है।



इन तस्वीरों में सारा का ग्लैमरस अवतार और सिजलिंग पोज देखकर फैंस अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। तस्वीरों में सारा अली खान ने चॉकलेट ब्राउन शेड की एक बेहद स्टाइलिश बबल स्टाइल मिनी ड्रेस पहनी हुई है।





इस आउटफिट में हॉल्टर नेकलाइन के साथ कोल्ड-शोल्डर और बैलून स्लीव्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। ड्रेस का फ्लेयर्ड और बबल हैमलाइन बॉटम इसे एक ओर जहां एजी लुक दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह सारा के टोंड लेग्स को खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रहा है।

सारा का यह फोटोशूट उनके सेंसुअस एक्सप्रेशन्स से भरा हुआ है। हर एक फ्रेम में सारा का कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है। कभी वह कैमरे से दूर किसी विचार में खोई दिख रही हैं, तो कभी सीधी तीखी नजरों से कैमरे को निहारते हुए इंटेंस और बोल्ड एक्सप्रेशन दे रही हैं।

इस बोल्ड आउटफिट को कम्पलीट करने के लिए सारा ने अपने बालों को एक मेसी वेवी पोनीटेल में स्टाइल किया है, जिसमें आगे की ओर चेहरे पर गिरती लटें उनके लुक में एक सॉफ्ट और रोमांटिक टच जोड़ रही हैं।

मेकअप की बात करें तो सारा ने ड्रेस से मैच करता हुआ ब्राउन-न्यूड टोन टोनल मेकअप चुना है। सॉफ्ट स्मोकी आइज, न्यूड ब्राउन लिपस्टिक और वेल-डिफाइंड चीकबोन्स के साथ उनका ग्लोइंग बेस उनके फीचर्स को निखार रहा है।

ओवरऑल, सारा अली खान का यह लेटेस्ट फोटोशूट एक परफेक्ट स्टाइल गाइड है कि कैसे सिंपल कलर्स और सही लाइटिंग के साथ एक अल्ट्रा-ग्लैमरस और बोल्ड लुक क्रिएट किया जा सकता है। फैंस कमेंट सेक्शन में फायर और हार्ट इमोजी के जरिए सारा के इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।