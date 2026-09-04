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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (15:19 IST)

'द रेवोल्यूशनरीज' का नया गाना 'माहिया' रिलीज, रोहित सराफ-प्रतिभा रांटा की दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री

The Revolutionaries series
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (15:20 IST)
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'द रिवोल्यूशनरीज़' की हिम्मत और बगावत के बीच, इसका नया गाना 'माहिया' रिलीज़ कर दिया गया है। यह गाना सीरीज़ में एक प्यारा और रोमांटिक एहसास जोड़ता है। टी-सीरीज़ द्वारा प्रेजेंट किया गया यह ट्रैक सिर्फ कोमल ही नहीं बल्कि सुकून देने वाला और बेहद मेलोडियस है। 
 
गाने में किसी को पाने की चाह और उस शख्स की मौजूदगी की खुशी को खूबसूरती से कैद किया गया है। गाने के बोल उस महिला को तारीफ करते हैं जिसके लिए इसे रचा गया है। एक तरह से यह गाना ज़िंदगी में आए प्यार, अपनापन और मकसद का जश्न मनाती है।
गाने को आकाशदीप सेनगुप्ता द्वारा कंपोज़ किया गया है। 'माहिया' के खूबसूरत बोल टोलिया लवराज सिंह और गौरव चक्रवर्ती ने लिखे हैं, जबकि सिंगर नीति मोहन और तुषार जोशी ने इसे अपनी आवाज से सजाया है। गाने के बोल यह बताते हैं कि प्यार में एक शख्स आपका सब कुछ बन जाता है। अपनी प्यारी धुन और कमाल के म्यूज़िकल अरेंजमेंट के साथ, ‘माहिया’ सुनने में एक प्यार से भरा अपनापन और खुशी देने वाला एहसास है। 
 
गाने के बारे में बात करते हुए सिंगर नीति मोहन कहती हैं, 'माहिया' एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गाना है। इसकी मेलोडी और लिरिक्स से झलकने वाला अपनापन मुझे बेहद पसंद आया। मुझे जो बात खासतौर पर पसंद आई, वह है कि जिस तरह से यह गाना उस महिला का जश्न मनाता है जिससे वह शख्स प्यार करता है, उसे अपने भावनाओं के केंद्र रखता है और उसे यह बताने का एक खूबसूरत तरीका ढूंढता है कि वह उसके लिए सब कुछ है। 
 
'माहिया' सचिंद्र नाथ सान्याल (रोहित सराफ) और प्रतिभा लाहिड़ी (प्रतिभा रांटा) के बीच पनपते प्यार के एहसास को पेश करने वाला एक रोमांटिक गाना है। चाँदनी रात में छतों पर इस गाने को रियल टच देने के लिए कृति महेश द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है। गाने में यह जोड़ा एक दूसरे के साथ कुछ शरारत करता है और ऐसे ही उनकी नजदीकियां बढ़ जाती है जो एक खूबसूरत इंटिमेट डांस में बदल जाता है।
‘द रेवोल्यूशनरीज’ का डायरेक्शन और सीरीज के लिए निर्माण मशहूर फिल्ममेकर निखिल आडवाणी ने किया है। इस हाई-ऑक्टेन पीरियड ड्रामा को मोनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी ने एम्मे एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित ‘द रेवोल्यूशनरीज’ भारत की आजादी की लड़ाई की अनकही कहानी को एक दमदार और एंटरटेनिंग सिनेमाई अनुभव के रूप में पेश करती है। 
 
यह सीरीज संजीव सान्याल की बेस्टसेलर किताब ‘रिवोल्यूशनरीज: द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम’ पर आधारित है। संयुक्‍ता चावला शेख, अक्षिता वधवाना, शोभित नारंग और रुत्वी मेहता ने इसे लिखा है। ‘द रेवोल्यूशनरीज’ में भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा लीड रोल में हैं, जबकि जेसन शाह, पाओली डैम और तोता रॉय चौधरी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
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