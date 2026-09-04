'द वन' का पहला गाना 'समझो ना' रिलीज, सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना की जोड़ी ने मचाया धमाल

बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द वन' का पहला गाना 'समझो ना' रिलीज हो गया है। गाने में पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना रोमांटिक जोड़ी के रूप में नजर आ रहे हैं। दोनों की फ्रेश ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों से खूब पसंद किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर उन्हें ‘ब्लॉकबस्टर जोड़ी’ कहा जा रहा है।

फिल्म के टीजर में जहां रहस्य, रोमांच और लोककथाओं से भरी दुनिया की झलक दिखाई गई थी, वहीं ‘समझो ना’ कहानी का रोमांटिक पक्ष सामने लाता है। गाने में सिद्धार्थ और तमन्ना के किरदारों के बीच के रिश्ते और उनकी केमिस्ट्री को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है।

जी म्यूजिक के लेबल के तहत रिलीज हुए इस गाने को तनिष्क बागची ने कंपोज और प्रोड्यूस किया है। जुबिन नौटियाल और सुवर्णा तिवारी ने अपनी आवाज दी है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। कृष्णा किशोर ने अतिरिक्त लाइव प्रोडक्शन संभाला है और एरिक पिल्लई ने गाने को मिक्स और मास्टर किया है।

जुबिन नौटियाल ने कहा कि ‘समझो ना’ में खूबसूरत मासूमियत और एहसास है, जिससे वह तुरंत जुड़ गए। उन्होंने तनिष्क बागची की धुन और मनोज मुंतशिर के बोल की सराहना करते हुए कहा कि सिद्धार्थ और तमन्ना की केमिस्ट्री गाने में खास ताजगी लेकर आती है।

‘द वन’ में भारतीय लोककथाओं को फैंटेसी, रहस्य, रोमांच और हास्य के साथ बड़े सिनेमाई अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म का निर्माण बालाजी मोशन पिक्चर्स, टीवीएफ और 11.11 प्रोडक्शन मिलकर कर रहे हैं। अरुणाभ कुमार ने फिल्म लिखी है और दीपक मिश्रा इसके निर्देशक हैं। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। ‘द वन’ 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।