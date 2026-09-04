  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sidharth malhotra tamannaah bhatia the vvaan first song samjho na release
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (13:46 IST)

'द वन' का पहला गाना 'समझो ना' रिलीज, सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना की जोड़ी ने मचाया धमाल

Sidharth Malhotra
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (13:48 IST)
google-news
बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द वन' का पहला गाना 'समझो ना' रिलीज हो गया है। गाने में पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना रोमांटिक जोड़ी के रूप में नजर आ रहे हैं। दोनों की फ्रेश ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों से खूब पसंद किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर उन्हें ‘ब्लॉकबस्टर जोड़ी’ कहा जा रहा है।
 
फिल्म के टीजर में जहां रहस्य, रोमांच और लोककथाओं से भरी दुनिया की झलक दिखाई गई थी, वहीं ‘समझो ना’ कहानी का रोमांटिक पक्ष सामने लाता है। गाने में सिद्धार्थ और तमन्ना के किरदारों के बीच के रिश्ते और उनकी केमिस्ट्री को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है।
 
जी म्यूजिक के लेबल के तहत रिलीज हुए इस गाने को तनिष्क बागची ने कंपोज और प्रोड्यूस किया है। जुबिन नौटियाल और सुवर्णा तिवारी ने अपनी आवाज दी है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। कृष्णा किशोर ने अतिरिक्त लाइव प्रोडक्शन संभाला है और एरिक पिल्लई ने गाने को मिक्स और मास्टर किया है।
जुबिन नौटियाल ने कहा कि ‘समझो ना’ में खूबसूरत मासूमियत और एहसास है, जिससे वह तुरंत जुड़ गए। उन्होंने तनिष्क बागची की धुन और मनोज मुंतशिर के बोल की सराहना करते हुए कहा कि सिद्धार्थ और तमन्ना की केमिस्ट्री गाने में खास ताजगी लेकर आती है।
 
‘द वन’ में भारतीय लोककथाओं को फैंटेसी, रहस्य, रोमांच और हास्य के साथ बड़े सिनेमाई अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म का निर्माण बालाजी मोशन पिक्चर्स, टीवीएफ और 11.11 प्रोडक्शन मिलकर कर रहे हैं। अरुणाभ कुमार ने फिल्म लिखी है और दीपक मिश्रा इसके निर्देशक हैं। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। ‘द वन’ 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
सारा अली खान ने चॉकलेट ब्राउन मिनी ड्रेस में मचाई सनसनी, ग्लैमरस लुक देख फैंस हुए दीवाने

सारा अली खान ने चॉकलेट ब्राउन मिनी ड्रेस में मचाई सनसनी, ग्लैमरस लुक देख फैंस हुए दीवाने

सारा अली खान ने चॉकलेट ब्राउन मिनी ड्रेस में मचाई सनसनी, ग्लैमरस लुक देख फैंस हुए दीवानेबॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपने चुलबुले अंदाज के साथ-साथ अपने ग्रेसफुल और बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में सारा ने इंस्टाग्राम पर एक नया फोटोशूट शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही सनसनी फैला दी है।

तापसी पन्नू ने बताया महिला केंद्रित फिल्मों का दर्द, बोलीं- एक फ्लॉप से कई एक्ट्रेसेस के प्रोजेक्ट पर पड़ता है असर

तापसी पन्नू ने बताया महिला केंद्रित फिल्मों का दर्द, बोलीं- एक फ्लॉप से कई एक्ट्रेसेस के प्रोजेक्ट पर पड़ता है असरबॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू इन दिनों अपनी नई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'गांधारी' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हमेशा बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली तापसी ने हाल ही में भारतीय सिनेमा में महिला केंद्रित फिल्मों के बजट, उनके प्रति दर्शकों और इंवेस्टर्स के रवैये को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

जब 'कर्ज' की असफलता से टूट गए थे ऋषि कपूर, अस्पताल में होना पड़ा था भर्ती

जब 'कर्ज' की असफलता से टूट गए थे ऋषि कपूर, अस्पताल में होना पड़ा था भर्तीबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर भले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनके चाहने वाले अभी भी उन्हें याद करते हैं। 4 सितंबर 1952 को मुंबई में जन्में अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार के रूप में की थी। ऋषि कपूर ने अपने अंदाज और फिल्मों से फैंस के दिलों में खूब जगह बनाई थी।

'हनुमान अंश' की सफलता के बाद निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का छलका दर्द, बोले- रिलीज से पहले नहीं मिला सपोर्ट

'हनुमान अंश' की सफलता के बाद निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का छलका दर्द, बोले- रिलीज से पहले नहीं मिला सपोर्टभारतीय सिनेमा के इतिहास में समय-समय पर ऐसी फिल्में आती हैं, जो बिना किसी बड़े स्टारकास्ट या भारी-भरकम प्रमोशन के बिना सिर्फ अपनी कंटेंट के दम पर इतिहास रच देती हैं। ऐसी ही एक चमत्कारिक सफलता की कहानी लिख रही है फिल्म 'हनुमान अंश'।

कोविड में जब सब थमे थे, तब कुब्रा सैत ने सीखा जिंदगी बचाना, जानिए क्यों किया सुसाइड प्रिवेंशन कोर्स

कोविड में जब सब थमे थे, तब कुब्रा सैत ने सीखा जिंदगी बचाना, जानिए क्यों किया सुसाइड प्रिवेंशन कोर्स'सेक्रेड गेम्स', 'रेडी' और 'गली बॉय' जैसी चर्चित फिल्मों और वेब सीरीज़ में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री कुब्रा सैत एक बार फिर चर्चा में हैं। हालांकि इस बार वजह उनकी कोई आने वाली फिल्म या सीरीज़ नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दिया गया उनका एक बेहद संवेदनशील और दिल छू लेने वाला संदेश है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।