कोविड में जब सब थमे थे, तब कुब्रा सैत ने सीखा जिंदगी बचाना, जानिए क्यों किया सुसाइड प्रिवेंशन कोर्स

'सेक्रेड गेम्स', 'रेडी' और 'गली बॉय' जैसी चर्चित फिल्मों और वेब सीरीज़ में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री कुब्रा सैत एक बार फिर चर्चा में हैं। हालांकि इस बार वजह उनकी कोई आने वाली फिल्म या सीरीज़ नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दिया गया उनका एक बेहद संवेदनशील और दिल छू लेने वाला संदेश है।

सितंबर का महीना दुनिया भर में 'आत्महत्या रोकथाम माह' के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर कुब्रा ने अपने प्रशंसकों के साथ अपनी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव साझा किया है, जो हम सभी को इंसानियत और संवेदनशीलता का एक नया पाठ सिखाता है।

कुब्रा सैत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए खुलासा किया कि कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में उन्होंने बकायदा 'सुसाइड प्रिवेंशन कोर्स' किया था। एक्ट्रेस ने इसके पीछे का अपना भावुक कारण बताते हुए कहा, महामारी के समय जब चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल था, तब मेरे मन में एक ख्याल आया— अगर कोई इंसान संकट की घड़ी में मुझे फोन करे और मुझे यह पता ही न हो कि उसकी सही तरीके से मदद कैसे करनी है, तो यह बहुत दुखद होगा। मैं उस स्थिति के लिए खुद को तैयार करना चाहती थी।

कुब्रा का मानना है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से टूट रहा होता है, तो सही समय पर मिली सही सलाह या एक सही प्रतिक्रिया उसकी जान बचा सकती है। कुब्रा ने मानवीय संबंधों पर बात करते हुए एक साधारण लेकिन गहरा उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि वह अक्सर राह चलते अजनबियों को देखकर मुस्कुरा देती हैं।

उन्होंने कहा, कुछ लोग वापस मुस्कुराते हैं, जबकि कुछ शक से देखते हैं कि यह मुस्कुरा क्यों रही है। लेकिन यह छोटा सा जुड़ाव मुझे याद दिलाता है कि इस दुनिया में मुझे या किसी और को हर जंग अकेले नहीं लड़नी है। हम सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

मानसिक स्वास्थ्य और अवसाद (Depression) से निपटने के लिए कुब्रा ने बेहद व्यावहारिक सलाह दी है। उनके मुताबिक खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए हमेशा बड़ी योजनाएं बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कुब्रा ने अपनी बात का समापन एक सुंदर उपमा के साथ किया। उन्होंने कहा, जब हालात बहुत मुश्किल हो जाएं, तो खुद को उस नन्हे बंदर की तरह समझें जो तूफान के बीच एक पेड़ को मजबूती से पकड़े रहता है। उस पेड़ को पकड़े रहिए, क्योंकि वह पेड़ ही आपकी जिंदगी है। तूफान थम जाएगा और आप अकेले नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद मांगने से कभी न हिचकिचाएं।