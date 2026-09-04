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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (12:01 IST)

जब 'कर्ज' की असफलता से टूट गए थे ऋषि कपूर, अस्पताल में होना पड़ा था भर्ती

Rishi Kapoor
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (12:03 IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर भले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनके चाहने वाले अभी भी उन्हें याद करते हैं। 4 सितंबर 1952 को मुंबई में जन्में अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार के रूप में की थी। ऋषि कपूर ने अपने अंदाज और फिल्मों से फैंस के दिलों में खूब जगह बनाई थी।
 
ऋषि कपूर ने दशकों तक अपनी फिल्मों से लोगों का मनोरंजन किया। लेकिन अपनी एक फिल्म 'कर्ज' की वजह से ही ऋषि कपूर डिप्रेशन में चले गए थे। इतना ही नहीं, डिप्रेशन के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना पड़ा था। ऋषि कपूर की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में असफल रही थी।
फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई ने इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि कर्ज की रिलीज के दिन मैं अपने असिस्टेंट के साथ दर्शकों की भीड़ देखने के लिए सिंगल स्क्रीन थियेटर पहुंचा था। फिल्म को 20 फीसदी कलेक्शन के साथ ओपनिंग मिली। उस दौरान ऋषि कपूर ने शुक्रवार और शनिवार को सुभाष घई की कॉल रिसीव नहीं की।
 
सुभाष घई ने बताया था कि रविवार को मुझे पता चला कि ऋषि डिप्रेशन में हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उन्होंने फिल्म के हर एक सीन पर खूब मेहनत की थी। इतना ही नहीं रिलीज से पहले उन्होंने अपने दोस्तों को प्रीव्यू शो भी दिखाए थे। 
 
सुभाष ने आगे बताया था कि इस घटना के बाद उन्हें ऋषि के पिता की मदद लेनी पड़ी। सुभाष घई बताते हैं कि कोई शो इतना अच्छा नहीं चला था फिर उन्होंने राज कपूर की सहायता लेकर ऋषि को समझाया कि भले ही इसने कमाई नहीं की, लेकिन हमने अच्छी फिल्म बनाई थी।
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