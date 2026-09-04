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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (12:43 IST)

तापसी पन्नू ने बताया महिला केंद्रित फिल्मों का दर्द, बोलीं- एक फ्लॉप से कई एक्ट्रेसेस के प्रोजेक्ट पर पड़ता है असर

Taapsee Pannu
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (12:45 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू इन दिनों अपनी नई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'गांधारी' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हमेशा बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली तापसी ने हाल ही में भारतीय सिनेमा में महिला केंद्रित फिल्मों के बजट, उनके प्रति दर्शकों और इंवेस्टर्स के रवैये को लेकर बड़ा खुलासा किया है। 
 
तापसी ने साफ कहा कि बॉलीवुड में पुरुष केंद्रित और महिला केंद्रित फिल्मों के आकलन के मापदंड पूरी तरह अलग हैं। तापसी के अनुसार, अगर किसी बड़ी महिला प्रधान फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन खराब रहता है, तो उसका नुकसान केवल उस फिल्म के मेकर्स को नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की बाकी सभी अभिनेत्रियों और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को उठाना पड़ता है।
एक इंटरव्यू में जब तापसी से आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' के प्रदर्शन पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने माना कि ऐसी फिल्मों के न चलने का असर अन्य अभिनेत्रियों पर भी पड़ता है। 
 
तापसी ने बताया, यह हर साल की कहानी बन चुकी है। जैसे ही किसी बड़े बजट या बड़े सुपरस्टार की महिला केंद्रित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती, इन्वेस्टर्स की भाषा तुरंत बदल जाती है। वे कहने लगते हैं कि 'आजकल महिला प्रधान फिल्में नहीं चल रही हैं, जब इतनी बड़ी स्टार की फिल्म पिट गई तो बाकी का क्या होगा?' इसके बाद कई चलती हुई बातचीत रुक जाती है और बनने वाली फिल्में ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं।
 
मेल वर्सेस फीमेल: दोहरे मापदंडों का शिकार होती हैं फिल्में
तापसी ने इस बात पर जोर दिया कि मेल-सेंट्रिक एक्शन फिल्मों और फीमेल-सेंट्रिक एक्शन फिल्मों को तोपने का तरीका बहुत असमान है। बड़ी स्टार-कास्ट वाली पुरुष प्रधान फिल्मों को अक्सर कमजोर कहानी के बावजूद सिर्फ एक्शन और ग्लैमर के दम पर स्वीकार कर लिया जाता है।
 
तापसी ने कहा, अगर किसी मेल-ड्रिवन फिल्म की कहानी 10 में से 5 या 6 भी हो, तो भी वह चल जाती है। लेकिन जब महिला प्रधान फिल्म पर पैसा लगाया जाता है, तो उम्मीद की जाती है कि कहानी 10 में से 11 होनी चाहिए। हमारे लिए गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल माइनस में होती है। 
 
'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्मों से बजट की तुलना गलत
तापसी ने यह भी स्पष्ट किया कि मीडिया में जब किसी महिला केंद्रित फिल्म का बजट 'बड़ा' बताया जाता है, तो वह केवल सापेक्षिक होता है। अगर इसकी तुलना 'धुरंधर' जैसी भारी-भरकम बजट वाली मेल-एक्शन फिल्मों से की जाए, तो यह उसका बेहद छोटा हिस्सा होता है। इसके बावजूद, एक असफलता का असर पूरी कम्युनिटी पर पड़ता है।
 
उन्होंने बताया कि कई बार जब वे किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाने जाती हैं, तो पहले से ही किसी अन्य फीमेल-लेड फिल्म के फ्लॉप होने का हवाला देकर निवेशक हाथ पीछे खींच लेते हैं। हालांकि, तापसी ने इसके सकारात्मक पहलू पर भी रोशनी डाली। उनका मानना है कि जिस तरह एक फ्लॉप से कई फिल्में रुक जाती हैं, ठीक वैसे ही अगर कोई एक फीमेल-ड्रिवन फिल्म हिट हो जाती है, तो अचानक नए रास्ते खुल जाते हैं।
 
तापसी ने कहा, "जब कोई महिला-प्रधान फिल्म या हॉरर फिल्म हिट होती है, तो तुरंत फोन आने शुरू हो जाते हैं कि 'चलो इस शैली में काम करते हैं, यह ट्रेंड कर रहा है'। इसलिए हम सभी अभिनेत्रियां एक ही नाव में सवार हैं और एक-दूसरे की सफलता पर ही हमारा भविष्य टिका है।"
 
नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है 'गांधारी'
देवाशीष मखीजा के निर्देशन और कनिका ढिल्लों के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'गांधारी' में तापसी पन्नू के साथ इशवाक सिंह मुख्य भूमिका में हैं। यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म फिलहाल नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है और दर्शकों द्वारा तापसी के एक्शन अवतार को सराहा जा रहा है।
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